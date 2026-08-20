Dükkanını kapatıp köyüne dönünce hobi tavukçuluğu talebe yetişemeyen işe dönüştü

dükkanını kapatıp köyünde organik yumurta üretimine başladı

Adapazarı'ndaki dükkanını kapatarak Hendek ilçesindeki köyüne dönen 53 yaşındaki Fazlı Arısoy, hobi amaçlı başlayıp kısa sürede büyüttüğü tavukçulukla dikkat çekiyor. Başlangıçta sadece 10 tavuk ile başlayan üretim, komşular ve çevredeki talep nedeniyle hızla 100 tavuğa ulaştı. Arısoy, elde edilen organik yumurtaları tanesi 10 liradan satışa sunuyor.

kümes ve bakımla ilgili önlemler:

Arısoy, yabani hayvanların girmesini önlemek için 3 dönümlük bahçesini çitlerle çevirdi. Kümesin kış koşullarına dayanması için önlemler alındı; köyde kışın bazen 1 metreye yakın kar yağdığına dikkat çekildi. Arısoy, kümesin önüne bir sundurma yapmayı planladığını ve böylece tavukların dışarıda daha rahat gezebileceğini söyledi. Şu an için kümesin aydınlık ve bakımlı tutulmasının verimi koruduğunu vurguladı.

verim, satış ve taleple başa çıkma:

Kümesten şu anda günlük ortalama 40 yumurta alınıyor; hayvanların nispeten genç olması nedeniyle verimin şu an için yüzde 50 civarında olduğunu aktardı. Arısoy, sürecin başlangıcını ve artan taleple ilgili şunları paylaştı: "Şehirde iş yerimi kapattım. Emekli olamadım. Köyümüze gelip 10 tavuk aldık. Hobi amaçlı başladık ama komşuların yoğun talebi üzerine tavuklarımızı önce 50 yaptık şuanda ise 100 tane tavuğumuz var."

Arısoy, bakım ve ortam koşulları iyileştikçe verimin artacağını ve taleplere zamanla daha rahat yetişebileceklerini belirtiyor. Hikâye, şehir hayatını geride bırakarak köyde üretime geçmenin hem küçük ölçekli girişimlere hem de yerel talebi karşılamaya nasıl fırsat sunduğunu gösteriyor.

Dükkanını kapattı, köyünde hobi olarak başladığı tavukçulukta müşterilere yetişemiyor