Kaybolan oğlunu parkta buldu, adına kurulan şirketler iddiası ülke gündemine taşındı

Olayın ayrıntıları:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan baba Seyfettin Cengiz, 2018 yılında kaybolan oğlu Muhammed Cengiz (28) için 7 yıl boyunca şehir şehir arama yaptı. Baba, 2025 yılında İstanbul’da bir parkta bulduğu oğlunu Doğubayazıt’a getirdiğini belirtti.

Baba Cengiz, oğlunun kayıp olduğu dönemde adına çeşitli şirket ve fabrikalar kurulduğunu ve bazı resmi kayıtlarda SGK kayıtları ile borçların bulunduğunu iddia etti. İddialara göre şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul’da bizzat araştıran baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını ileri sürdü.

Kayıt iddiaları ve soruşturma:

Baba, tespit ettiği tutarsızlıklar üzerine yetkililere başvurduğunu ve konu hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın halen sürdüğü, henüz netice alındığına dair bilgi bulunmadığı belirtildi. Cengiz, şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini, ancak bu kayıtların oğlunun gerçek sağlık güvencesine yansımadığını ve ilaç temininde sorun yaşandığını ifade etti.

Olayın mahiyeti kimlik ve sicil kayıtlarının kötüye kullanımı, sahte evrak ya da başkalarının adına işlem yapılması gibi farklı hukuki boyutlar taşıyabilir. Baba, kayıtların ve şirket kuruluşlarının ayrıntılı şekilde incelenmesini talep ederek, ilgili kurumların olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını istedi.

Mağduriyet ve yetkililere çağrı:

Cengiz, oğlunun sağlık durumuna vurgu yaparak yüzde 80 engelli raporu bulunan çocuğunun ilaçlarını alamadığı ve sağlık güvencesi konusunda mağduriyet yaşadığını söyledi. Baba, devlet yetkililerinden yardım ve kapsamlı inceleme talep etti.

Olay, hem mağduriyete ilişkin sosyal boyutları hem de resmi kayıtların güvenliği açısından yetkililerin hızlı müdahalesine işaret ediyor. Aile, başvuruların takipçisi olduklarını belirtti; soruşturmanın sonuçlanması bekleniyor.

MUHAMMED CENGİZ