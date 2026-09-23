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Dün gece Erzurum'da kavşakta çarpışma: iki araçta ağır hasar, 2 yaralı

Erzurum'da Yakutiye'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dün gece Erzurum'da kavşakta çarpışma: iki araçta ağır hasar, 2 yaralı

kaza ve olay yeri:

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece merkez Yakutiye ilçesindeki Eski SSK Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Atatürk Üniversitesi istikametinden gelen 48 AEG 931 plakalı otomobil ile Havuzbaşı yönüne seyreden 25 ES 961 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

yaralananlar ve sağlık müdahalesi:

Kazada, 48 AEG 931 plakalı aracın sürücüsü ile araçtaki 1 yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

soruşturma ve trafik düzeni:

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve kavşaktaki trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı; kaza nedenine ilişkin tahkikat sürüyor. Yetkililer, kazaya ilişkin görgü ve kamera kayıtlarının inceleneceğini bildirdi.

ERZURUM&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ERZURUM'DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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