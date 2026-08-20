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Durak Mahallesi'nde şenlik coşkusu: çocuklar ve aileler bir arada

Uşak'ın Durak Mahallesi Parkı'nda düzenlenen mahalle şenliğinde bando, kent orkestrası, sihirbaz ve mini disko çocuklar ve aileler bir araya geldi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Durak Mahallesi'nde şenlik coşkusu: çocuklar ve aileler bir arada

Mahalle şenliğinde buluşma

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Durak Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen mahalle şenliği, çocuklar ve aileler için renkli bir gündem sundu. Etkinlikte hem müzik dinletileri hem de çocuklara yönelik gösteriler yer aldı; amaç, mahalle sakinlerini bir araya getirip sosyal bağları güçlendirmekti.

Müzik ve gösteriler:

Programın açılışını Uşak Belediye Bandosu yaptı; ardından Kent Orkestrası sahne aldı. Müzik dinletileri arasında farklı yaş gruplarına hitap eden parçalar yer aldı. Çocuklar için hazırlanan bölümde sihirbaz gösterisi ve mini disko, küçük izleyicilerin enerjisini yükseltti ve ailelere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmalar ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi:

Etkinlik sırasında çocukların katıldığı eğlenceli yarışmalar düzenlendi ve yarışmalarda kazananlara sürpriz hediyeler verildi. Aileler de etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi; bu sayede hem çocukların arkadaşlık bağları pekişti hem de komşuluk ilişkilerinde sıcaklık arttı. Belediye yetkilileri, şenliğin sosyal dayanışmayı artırma hedefiyle planlandığını vurguladı.

Şenliğe Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar etkinliklerin planlı ve güvenli şekilde gerçekleştirildiğini belirterek benzer organizasyonların devam etmesini talep etti.

Organizatörler, mahalle şenliklerinin çocuklara eğlenceli deneyimler sağlarken aileleri ve komşuları bir araya getiren önemli sosyal etkinlikler olduğuna dikkat çekti.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MAHALLE ŞENLİĞİ’NDE ÇOCUKLAR VE AİLELER BİR ARAYA GELİRKEN...

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN MAHALLE ŞENLİĞİ’NDE ÇOCUKLAR VE AİLELER BİR ARAYA GELİRKEN, MÜZİK VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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