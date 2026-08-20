Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Esenyurt'ta çarpışma anı kamerada: motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Esenyurt Mehterçeşme'de dün akşam seyir halindeki taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücü metrelerce sürüklendi, anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:52

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta çarpışma anı kamerada: motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta taksi ve motosikletin çarpışması paniğe yol açtı

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi sınırları içinde seyir halindeki bir taksi ile bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, yoldan metrelerce sürüklenerek durabildi; araçta ise hasar meydana geldi.

Kaza anının işleyişi:

Edinilen bilgiye göre olay, iki aracın çarpışmasıyla aniden gerçekleşti. Çarpmanın şiddeti sonucu motosiklet sürücüsünün savrulması ve bir süre yerde sürüklenmesi görenlerin dikkatini çekti. Olay yerinde panik yaşanırken çevredeki vatandaşlar kısa sürede toplanarak durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve güvenlik kamerası kayıtları:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın nasıl geliştiğine dair önemli detaylar içeriyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor.

YAŞANAN O KAZA ANLARI İSE ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

YAŞANAN O KAZA ANLARI İSE ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı