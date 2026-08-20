Esenyurt'ta çarpışma anı kamerada: motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta taksi ve motosikletin çarpışması paniğe yol açtı

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi sınırları içinde seyir halindeki bir taksi ile bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, yoldan metrelerce sürüklenerek durabildi; araçta ise hasar meydana geldi.

Kaza anının işleyişi:

Edinilen bilgiye göre olay, iki aracın çarpışmasıyla aniden gerçekleşti. Çarpmanın şiddeti sonucu motosiklet sürücüsünün savrulması ve bir süre yerde sürüklenmesi görenlerin dikkatini çekti. Olay yerinde panik yaşanırken çevredeki vatandaşlar kısa sürede toplanarak durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale ve güvenlik kamerası kayıtları:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın nasıl geliştiğine dair önemli detaylar içeriyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor.

YAŞANAN O KAZA ANLARI İSE ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.