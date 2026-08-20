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Kayserispor başkanı Çamlı çevik kuvveti ziyaret edip teşekkür etti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Asbaşkan Tufan Koç, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görevdeki personele teşekkür etti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor başkanı Çamlı çevik kuvveti ziyaret edip teşekkür etti

ziyaretin ayrıntıları:

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (Spor Büro) birimlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında ikili, sahada görev yapan emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalarını yerinde gözlemledi.

kulübün teşekkür ve takdiri:

Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyaret kapsamında gösterilen nazik ev sahipliği ve misafirperverlik dolayısıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yöneticilerine ve kıymetli personeline teşekkür ve şükranların sunulduğu bildirildi.

Ziyaret, kulüp ile emniyet birimleri arasındaki samimi ilişki ve karşılıklı saygının ifadesi olarak değerlendirildi; hem yönetim hem de görevli personel arasında teşekkür ve iyi dilekler paylaşıldı.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ ÇAMLI; İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜ ZİYARET...

KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ ÇAMLI; İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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