Edebiyat ve emek buluşması: Yeşim Grup'ta Cemile ile kadın dayanışması

Edebiyat ve emek buluşması: Yeşim Grup’ta Cemile'nin izinde

Yeşim Grup, "Önce İnsan" anlayışı doğrultusunda kültür, sanat ve edebiyat buluşmalarıyla kadın emeğine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi sürdürdü. Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle Büyük Konferans Salonu’nda düzenlenen "Cemile’nin İzinde Emeğin Kadınlarıyla Orhan Kemal Okuması" etkinliğinde, usta sanatçı Nur Sürer ile yaklaşık 150 Yeşimli bir araya geldi.

Etkinlik, Osmangazi Belediyesi’nin 2026 Orhan Kemal Yılı kapsamında ve Yeşim Grup ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program, Osmangazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlendi; moderatörlüğünü gazeteci-yazar Mazlum Vesek üstlendi. Açılışta Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Yeşim Grup Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Dilek Cesur ile grup yöneticileri de hazır bulundu.

Orhan Kemal'in dünyasına yolculuk:

Programın merkezinde Orhan Kemal’in "Cemile" romanından seçilen bölümler vardı. Nur Sürer, romandan parçalar okuyarak katılımcıları eserin güçlü anlatım dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Etkinlikten önce romanı okuyarak hazırlanan Yeşim Grup çalışanları, kadın emeği, dayanışma ve yaşam mücadelesi üzerine kendi gözlemlerini paylaştı ve tartışmaya katkı sundu.

Söyleşide, Orhan Kemal’in eserlerinde sıkça yer bulan emekçi insanların yaşamları ve kadınların toplumsal hayattaki mücadeleleri değerlendirildi. Yazar ve oyuncu arasında yapılan konuşmalar, yıllar önce kaleme alınan hikâyelerin günümüzdeki karşılıklarına ve edebiyatın hayatın gerçekleriyle kurduğu bağı ortaya koydu.

Kurumsal yaklaşım ve kadın emeğine vurgu:

Etkinlik üzerine açıklama yapan Dilek Cesur, Yeşim Grup’un "Önce İnsan" yaklaşımını yalnızca iş yaşamıyla sınırlı görmediğini ve çalışanların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yatırım yaptıklarını belirtti. Cesur, Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonu tercih etmesinin ve çalışanlarla bir araya gelmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Orhan Kemal’in "Cemile" romanı üzerinden kadının ekonomik hayattaki gücü ve toplumsal varlığına dikkat çekildiğini söyledi.

Usta sanatçı Nur Sürer de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha önce katıldığı Orhan Kemal etkiniklerinden farklı olarak çalışanlarla gerçekleştirilen bu buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

Kapanış ve teşekkür:

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, etkinliğe katkı sunan Nur Sürer, Mazlum Vesek ve Dilek Cesur adına teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik, katılımcıların ortak bir eser etrafında düşünme, paylaşma ve dayanışma vurgusuyla çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Bu buluşma, Yeşim Grup’un kadın çalışanlarının üretimdeki emeğini görünür kılma ve onların sosyal-kültürel yaşamda güçlenmesini destekleme yaklaşımının somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

YEŞİM GRUP, "ÖNCE İNSAN" ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA KADIN EMEĞİNE VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE VERDİĞİ DEĞERİ KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT BULUŞMALARIYLA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR. OSMANGAZİ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BÜYÜK KONFERANS SALONU'NDA DÜZENLENEN "CEMİLE'NİN İZİNDE EMEĞİN KADINLARIYLA ORHAN KEMAL OKUMASI" ETKİNLİĞİNDE, USTA SANATÇI NUR SÜRER, YAKLAŞIK 150 YEŞİMLİYLE BİR ARAYA GELDİ. ORHAN KEMAL'İN "CEMİLE" ROMANINDAN YOLA ÇIKILAN BULUŞMADA KADIN EMEĞİ, DAYANIŞMA VE YAŞAM MÜCADELESİ EDEBİYATIN GÜÇLÜ ANLATIMI ÜZERİNDEN ELE ALINDI.