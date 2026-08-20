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Komşu ilçelerden kadınlar Acıpayam’da kültür turunda buluştu

Denizli Büyükşehir'in ilçe tanıtım projesiyle Çal ve Bekilli'den gelen kadınlar, Acıpayam'ın tarihini, kültürünü ve doğasını yerinde keşfetti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Komşu ilçelerden kadınlar Acıpayam’da kültür turunda buluştu

Acıpayam'da tanıtım gezisi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilçe tanıtım projesinin 6. gününde, Çal ve Bekilli ilçelerinden gelen kadınlar Acıpayam'da ağırlandı. Organizasyon, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi ve misafirlere ilçenin tarihî, kültürel ve doğal değerlerini yerinde görme fırsatı sundu.

Gezi programı ve ziyaret noktaları:

Gün boyu süren program kapsamında katılımcılar Acıpayam'ın öne çıkan mekânlarını gezdi, yerel dokuyu tanıdı ve rehber eşliğinde bilgi aldı. Birlikte yapılan yürüyüşler ve sohbetler, günün en sıcak anlarını oluşturdu; kadınlar hem yeni tanışmalar yaptı hem de ilçenin kültürel mirasını fotoğrafladı.

Yerel bağların güçlenmesi:

Etkinlik, ilçeler arası dayanışma ve sosyal bağların kuvvetlenmesine katkı sağladı. Katılımcılar, Denizli'nin farklı noktalarından gelen vatandaşları bir araya getiren bu tür buluşmalar için memnuniyetlerini dile getirerek Bülent Nuri Çavuşoğlu ile ev sahipliği yapan ilçe yetkililerine teşekkür etti. Organizasyon, yerel tanıtım ve kültürel etkileşimin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

DENİZLİ’DE KADINLAR ACIPAYAM’DA BULUŞTU: İLÇE TANITIM PROJESİ SÜRÜYOR

DENİZLİ’DE KADINLAR ACIPAYAM’DA BULUŞTU: İLÇE TANITIM PROJESİ SÜRÜYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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