Amed Sportif Faaliyetler kadroyu güçlendiriyor: üç kritik takviye yolda

kulüp yetkilileri toplantıda planları açıkladı:

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi ile Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, deplasmanda oynanacak Kocaelispor maçı öncesinde basınla bir araya gelerek transfer stratejilerini paylaştı. Şimşek, Erzurum ve Burdur’daki hazırlık süreçlerine değinerek, şu ana kadar kulübün toplam 17 transfer gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şimşek toplantıda, kadro inşa sürecinin baştan kurulan bir iskelet gerektirdiğini ve Diyarbakır’ın transfer süreçlerinde zorluklar çıkardığını vurguladı. İstanbul merkezli oyuncu tercihleri ve bölgenin tanınırlığı konusunda ekibin ikna sürecine zaman ayırdığını belirtti.

hedeflenen transfer mevkileri:

Kulübün önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı takviyeler şu pozisyonlara odaklanıyor: sol stoper, kontenjan forvet ve orta saha. Şimşek, iki aydır görüştükleri bir forvet için kulübüyle anlaşma sağlandığını, sol stoper içinse teknik ekibin belirlediği iki adayla görüşmelerin sürdüğünü söyledi ve "Transfer olsun diye transfer yapmıyoruz" vurgusunu yaptı.

Ayrıca Şimşek, basında yer alan Fenerbahçe kaynaklı destek iddialarını açıkça reddetti: kulübün Fenerbahçe’den talep ettiği oyuncuların verilmediğini, kamuoyundaki ters algının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

hazırlıklar ve teknik direktörün değerlendirmesi:

Teknik Direktör Besnik Hasi, ligin zorluklarına dikkat çekerek takımın fiziksel ve taktiksel anlamda sıkı bir hazırlık sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi. Yönetimin kendisine istenen oyuncuları getireceği taahhüdünde bulunduğunu, bunun doğrultusunda kadronun şekillendiğini belirtti.

Hasi, takımın genelinden memnun olduğunu ancak ilerleme için yapılması gereken çok iş bulunduğunu vurguladı. İlk maçta Erzurum karşısında içeride alınan galibiyetin moral ve açılış açısından önemli olduğunu, ligin uzun bir süreç olacağı için kademe kademe ilerleyeceklerini ifade etti.

Şimşek ve Hasi’nin açıklamaları, kulübün transfer döneminde daha çok yerli ve ihtiyaca yönelik hamleler yapacağı izlenimini güçlendiriyor; önümüzdeki günlerde yapılacak resmî duyurularla üç yeni ismin kadroya katılması bekleniyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ VE FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU NEDİM ŞİMŞEK BASIN TOPLANTISI YAPTI.