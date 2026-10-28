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düzce anıtpark’ta kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı

Düzce Anıtpark Meydanı'nda Gezici Kanser Tarama Tırı ile kadınlara ücretsiz tarama sunuldu; Düzce Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü erken teşhisin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

düzce anıtpark’ta kadınlara ücretsiz kanser taraması yapıldı

Düzce'de kadınlara ücretsiz tarama hizmeti gerçekleştirildi

Anıtpark Meydanı'nda kurulan Gezici Kanser Tarama Tırı ile kadınlara yönelik ücretsiz tarama ve bilgilendirme programı yapıldı. Etkinlikte Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı iş birliği içinde çalıştı, intörn hekimler tarama ve bilinçlendirme faaliyetlerine destek verdi.

çalışmanın içeriği:

Program kapsamında kadınlara meme kanseri başta olmak üzere kanser taramalarının önemi anlatıldı ve düzenli taramaların koruyucu sağlık hizmetlerindeki yeri açıklığa kavuşturuldu. Katılımcılara tarama hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına yönelik bilgiler verildi ve erken müdahalenin hasta sonuçlarına katkısı üzerinde duruldu.

toplumsal farkındalık ve erişim:

Yerel sağlık kurumları ve üniversitenin ortak çalışmasıyla yürütülen etkinlik, toplum sağlığında koruyucu yaklaşımların güçlendirilmesini amaçladı. Erken teşhisin vurgulandığı etkinlikte, kadınların tarama hizmetlerine daha rahat ulaşması ve kanser konusunda bilinçlenmesinin yaygınlaştırılması ön plana çıktı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile intörn hekimlerin katılımı, saha çalışmalarının niteliğini artırırken, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen tarama programlarının bölge halkına erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.

DÜZCE ANITPARK MEYDANI’NDA KURULAN GEZİCİ KANSER TARAMA TIRI İLE KADINLARA ÜCRETSİZ TARAMA HİZMETİ...

DÜZCE ANITPARK MEYDANI’NDA KURULAN GEZİCİ KANSER TARAMA TIRI İLE KADINLARA ÜCRETSİZ TARAMA HİZMETİ SUNULDU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN HEKİMLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ ÇALIŞMADA, MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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