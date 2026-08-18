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Düzce protokolü Kaynaşlı belediye başkanını evinde yalnız bırakmadı

Düzce Valisi Mehmet Makas, milletvekili Ayşe Keşir ve Dr. Faruk Özlü, operasyon geçiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce protokolü Kaynaşlı belediye başkanını evinde yalnız bırakmadı

ziyaretin ayrıntıları:

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlenirken Düzce protokolü tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hazır bulundu. Protokol, Altundal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

açıklamalar:

Vali Mehmet Makas, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Kaynaşlı Belediye Başkanımız, Efdal Altundal kardeşimizi geçirdiği operasyon sonrasında ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim Şafi ismi ile şifalar versin" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de, "Kaynaşlı Belediye Başkanı, değerli kardeşim Efdal Altundal’ı geçirdiği ameliyat dolayısıyla ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah en kısa zamanda şifa versin inşallah" ifadelerini kullandı.

protokolün temennileri:

Düzce protokolü, Altundal'a acil şifalar dileyerek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu ve ziyaret, dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI EFDAL ALTUNDAL, GEÇİRDİĞİ OPERASYONUN ARDINDAN EVİNDE İSTİRAHAT EDERKEN...

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI EFDAL ALTUNDAL, GEÇİRDİĞİ OPERASYONUN ARDINDAN EVİNDE İSTİRAHAT EDERKEN DÜZCE PROTOKOLÜ TARAFINDAN YALNIZ BIRAKILMADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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