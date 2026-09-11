düzce, turizm master planıyla haftalık 10 bin konaklamalı ziyaretçi hedefliyor

düzce turizm master planı lansmanı yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ev sahipliğinde Akçakoca Saklıkoy Otel’de gerçekleştirilen "Düzce Turizm Master Planı" tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, iş insanları, yatırımcılar ve basın mensupları katıldı. Toplantıda planın kapsamı, uygulanma takvimi ve beklenen ekonomik etkiler sunumlarla paylaşıldı.

master planın hedefleri ve zaman çizelgesi:

Başkan Faruk Özlü, planın Düzce’nin turizmle büyümesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla hazırlandığını belirtti. Özlü, planın şehre yönelik ana hedefini vurgulayarak şunları söyledi: "Turizm konusu bizim ana hedefimiz. Bundan asla vazgeçemeyiz."

Özlü, Düzce’nin yayla, şelale ve deniz gibi doğal değerleri bulunduğunu, bu değerlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve şehrin her hafta 10 bin konaklamalı turist ağırlama hedefini paylaştı. Özlü, nüfusun yaklaşık 415 bin olduğunu hatırlatarak, "Yani biz bu şehre nüfusumuz kadar insan gelsin, konaklasın istiyoruz. Bu abartı değil, gerçekleştirilebilir bir hayal" dedi. Ayrıca planın uygulamaya konulma tarihini 1 Ocak 2027 olarak açıkladı.

bölgesel yaklaşım ve ekonomik beklentiler:

Toplantıda Özlü, bölgesel iş birliğine vurgu yaparak Düzce çevresinde benzer nitelikte 7 il bulunduğunu ve turizmin "yakın Karadeniz" mottosuyla bölgesel olarak pazarlanacağını anlattı. Özlü, Düzce merkezinden 250 kilometre yarıçap içinde erişilebilen nüfusun yaklaşık 31 milyon olduğunu; bu kitlenin satın alma gücünün turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Hedeflenen ekonomik faydalar konusunda da şehrin turizmden ilk aşamada 1 milyar TL, ilerleyen süreçte ise 2, 3, 5 milyar TL bandında gelir elde edebileceğini ifade etti ve sürdürülebilirlik için gelir yaratmanın önemine dikkat çekti.

paydaşların değerlendirmeleri

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce’nin Ankara ve İstanbul arasında stratejik bir konumda olduğunu vurguladı: "Düzce Ankara ve İstanbul arasında çok kritik bir pozisyonda. Yaylaları, şelaleleri, denizi, doğası, her şeyi ile hakikaten muhteşem, doğal güzellik anlamında da mükemmel bir yer." Yılmaz, bilinirlik sorununa işaret ederek, "Bu Turizm Master Planı vasıtasıyla inşallah bu çalışmalar biraz daha koordineli ve stratejimizi bilir bir şekilde idare edilecek" dedi ve kurumların ortak çabasının il tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, master planı "büyümeyi doğru yönlendirecek yol haritası" olarak nitelendirip Faruk Özlü’nün girişimlerini övdü ve şöyle konuştu: "Bakanımıza (Faruk Özlü) Düzce’ye kazandırdığı vizyon ve turizme verdiği güçlü desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum." Bıyık, turizmin üyelerin, otellerin, restoranların ve esnafın gelirinin artması anlamına geleceğini, bunun yeni yatırım ve istihdam fırsatları yaratacağını ifade etti.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise kalkınma ajanslarının yerel yönetimlerin plan çalışmalarına destek vermesinin önemini vurguladı ve "İnşallah önümüzdeki dönem çıkacağımız proje desteklerini bu plan sonuçlarına göre hazırlayacağız" dedi.

uzman değerlendirmesi ve uygulama süreci:

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna sunumunda Düzce Turizm Master Planı’nı "Düzce’nin turizmdeki başlama vuruşu" olarak tanımladı. Tuna, Türkiye’de turizm türlerinin doğa temelli, gastronomi ve kongre gibi alanlara doğru çeşitlendiğini hatırlatarak, her yerin kendi rekabet avantajını belirlemesinin önemine değindi. Tuna, şehirdeki paydaş uyumunun planın başarısı için kritik olduğunu belirtti ve Düzce’de bunun sağlanabileceğine ilişkin güvenini dile getirdi.

Toplantıda sunulan yol haritası ve değerlendirmeler, planın saha çalışmaları, tanıtım stratejileri ve proje destek mekanizmalarıyla birlikte ilerleyeceğini ortaya koydu. Yetkililer, planın hazırlanması ve uygulanması sürecinde paydaşların birlikte hareket etmesinin; tanıtım, altyapı, konaklama ve deneyim odaklı ürün geliştirme alanlarında eşgüdüm sağlayacağının altını çizdi.

Sonuç olarak, Düzce Turizm Master Planı lansmanı şehirde turizme verilen önemin somut bir göstergesi olarak sunuldu; paydaşlar planın ivedilikle uygulamaya geçirilmesi ve takip edilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade ettiler.

AKÇAKOCA SAKLIKOY OTEL’DE BAŞKAN FARUK ÖZLÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZCE TURİZM MASTER PLANI LANSMAN TOPLANTISI’NA, VALİ YARDIMCISI ÖMER YILMAZ, DTSO BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK, MARKA GENEL SEKRETERİ MUSTAFA ÇÖPOĞLU, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. MUHARREM TUNA’NIN YANI SIRA İŞ İNSANLARI, YATIRIMCILAR VE BASIN MENSUPLARI KATILIM SAĞLADI.