Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Fabrikasında gece vardiyasında çalışan 27 kişi, iddiaya göre yemek yedikten sonra rahatsızlandı ve sağlık kuruluşuna başvurdu.

sağlık durumu ve müdahale:

Çalışanlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek muayene ve tedavi edildi. Yapılan müdahalelerin ardından personel taburcu edildi ve yetkililer, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma ve örnekleme:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili kuruluşların yemek ve sudan örnek aldığı öğrenildi ve inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE GİDEN ÇALIŞANLAR, YAPILAN TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.