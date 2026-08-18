Düzce'ye 65 milyonluk yatırım: toplum ve çocuk- genç ruh sağlığı merkezleri hizmete girdi

Yeni merkezler törenle hizmete başladı

Düzce'de toplam 65 milyon lira tutarındaki yatırımla hayata geçirilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), Arapçiftliği Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreniyle resmen faaliyetlerine başladı. Tesisler, ilin sağlık altyapısına eklenen önemli bir katman olarak sunuldu.

tesislerin hedefleri:

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, merkezi kent genelinde ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bir adım olarak tanımladı. Projeyle, özellikle toplum temelli hizmetlerin güçlendirilmesi ve çocuk-genç nüfusa yönelik çok disiplinli yaklaşımların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yapılan açıklamada, yatırımların kentin değişen nüfus yapısına ve artan sağlık taleplerine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

protokol ve değerlendirmeler:

Açılış törenine Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Konuşmalar sırasında projenin şehir planlaması içindeki rolü ve yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi üzerinde duruldu. Vali Mehmet Makas, "Düzce bereketli bir şehir. Bu bereketlerden birini daha burada yaşıyoruz. Son 2-3 haftadır inşaatlarımızı geziyoruz. Emin olun, programlarımızı inşaatları gezmekle dahi yetiştiremiyoruz. Düzce diğer vilayetlere göre yatırım noktasında en üst düzeyde yatırımları alan, insanını odağına koyarak iyi bir ekiple yürüyen bir şehir" diyerek kentin yatırım dinamiklerine dikkat çekti.

Milletvekili Ayşe Keşir, kentin hızla büyüyen ve göç alan yapısına işaret ederek eğitim ve sağlık tesisi ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verildiğini belirtti. Belediye Başkanı Faruk Özlü ise toplumda ruh sağlığı tedavi ihtiyaçlarının arttığına dikkat çekerek tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Tören konuşmalarının ardından dua edilip kurdele kesilmesiyle iki merkezin açılışı tamamlandı. Yetkililer, merkezlerin bölgedeki hizmet ağını güçlendireceğini ve ruh sağlığı alanında daha etkin erişim sağlayacağını ifade etti.

DÜZCE’DE 65 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELİ İLE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ VE ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI.