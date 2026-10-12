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Erzincan'da UMKE gönüllülerine afet odaklı temel ve medikal kurtarma eğitimi

Erzincan'da 20 UMKE gönüllüsü, 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen temel ve medikal kurtarma eğitimlerinde sahada müdahale kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da UMKE gönüllülerine afet odaklı temel ve medikal kurtarma eğitimi

Erzincan'da UMKE eğitimleri tamamlandı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına 20 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü katıldı. Program, UMKE Temel Eğitimi ile UMKE Medikal Kurtarma Eğitimi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Eğitim takvimi ve amaçları:

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE Temel Eğitimi 5-6 Ekim tarihlerinde, UMKE Medikal Kurtarma Eğitimi 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Eğitimlerin ana amaçları, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek ile afet ve acil durumlarda etkin, güvenli ve koordineli müdahale kapasitesini artırmaktır.

İçerik ve uygulama yaklaşımı:

Program kapsamında katılımcılara sahada karşılaşabilecekleri farklı senaryolara yönelik teorik bilgi verildi ve uygulamaya dönük eğitimlerle bu bilgilerin pratiğe aktarılması sağlandı. Senaryo tabanlı uygulamalar, ekip içi koordinasyon ve müdahale süreçlerinin pekiştirilmesine odaklandı.

Açıklamada, afetlere hazırlıklı olmanın ve koordineli ekip çalışmasının önemine vurgu yapıldı; İl Sağlık Müdürlüğü, benzer eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti. Bu adımların, yerel düzeyde müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZİNCAN’DA 20 UMKE GÖNÜLLÜSÜNE EĞİTİM VERİLDİ

ERZİNCAN’DA 20 UMKE GÖNÜLLÜSÜNE EĞİTİM VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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