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Ecza deposuna ateş: Ataşehir'de gece saldırısı soruşturuluyor

Ataşehir Ferhatpaşa'da Ziya Talha İlaç Sanayi'ye ait ecza deposuna dün saat 22.00 civarında silahla ateş açıldı; yaralanma yok, polis delil topluyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ecza deposuna ateş: Ataşehir'de gece saldırısı soruşturuluyor

Olayın kısa özeti

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ecza deposuna yönelik silahlı saldırı sonucu can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çamlık Sokak'ta meydana geldi.

Olay yeri ve zaman:

Edinilen bilgilere göre hedef alınan iş yeri, Ziya Talha İlaç Sanayi'ye ait ecza deposu olarak faaliyet gösteriyordu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. Olayın bildirimi üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevrede ve iş yerinde ön inceleme yaptı.

Soruşturmanın seyri:

İhbarı takip eden ekipler, olay yerinde delil toplama çalışması yürütüyor. İlk değerlendirmelere göre saldırının alacak verecek nedeniyle olduğu yönünde iddialar bulunuyor; ancak bu iddianın doğrulanması için teknik ve adli incelemelerin tamamlanması bekleniyor.

Polis, saldırının kesin nedenini belirlemek amacıyla görgü tanıklarıyla görüşmeler yapıyor ve çevredeki güvenlik kameralarına ilişkin kayıtları inceliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve net sonucun yapılacak çalışmaların ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ATAŞEHİR’DE ECZA DEPOSU OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

ATAŞEHİR’DE ECZA DEPOSU OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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