Dolar 48,2630 -0,01%
Euro 56,0602 -0,11%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.951,26 -0,04%
EUR/USD 1,1612 -0,09%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Manavgat'ta lüks markalara ait milyonluk gümrük kaçağı yükü ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Manavgat'ta düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı lüks ürünler ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta lüks markalara ait milyonluk gümrük kaçağı yükü ele geçirildi

Antalya jandarmasının Manavgat operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı bir depo tespit etti. Yapılan arama ve incelemede, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen ürünlerin niteliği ve değeri:

Operasyonda ele geçirilen ürünlerin lüks markalara ait olduğu bildirildi. Resmi açıklamada ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olduğu vurgulandı; ancak ürünlerin marka veya kategori bazında sayısı ve ayrıntıları hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü
images

Adilcevaz'da yola çıkan sürüye çarpan araç 25 koyunun telef olmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı