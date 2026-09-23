Edirne'de gelenekten geleceğe: Karaağaç acı biberinde kurutma başladı

Edirne'nin coğrafi işaretli Karaağaç acı biberinde sezon başladı

Edirne mutfağının simgelerinden olan ve coğrafi işaretli Karaağaç acı biberinde hasat ve kurutma çalışmaları başladı. Tava ciğerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak bilinen biberler, mayısta toprağa dikilen fidelerden yetişiyor ve temmuz ayının sonundan itibaren toplanıyor.

Üretim süreci imece usulüyle ilerliyor; işçiler tarladan tek tek topladıkları biberleri iğneyle iplere diziyor ve özel gölgelik alanlarda doğal yöntemlerle kurutmaya bırakıyor. Bu aşama, lezzet ve kalite açısından belirleyici rol oynuyor.

Ata tohumla nesilden nesile:

Üreticilerden Tunahan Ule, kullandıkları tohumun aileye ait bir ata tohumu olduğunu ve "dedemizin dedesinden kalan bir tohum" olduğunu vurguladı. Ule, tohumun patentli olduğunu belirterek ekim ve bakım takvimini şöyle anlattı: "Biberlerimizi 5 Mayıs’ta toprakla buluşturduk. Haziranın ilk haftası, ortasında ve sonunda kazım işlemini gerçekleştirdik. Temmuzun başında damlama sulama sistemine geçtik. Temmuz'un 29'unda biberlerimizi toplamaya başladık ve imece usulüyle tek tek ipe dizdikten sonra astık."

Kurutmada ince işçilik ve depolama:

Ule, kurutmanın ürün kalitesi için hayati önem taşıdığını belirterek kurutma koşullarını anlattı: "Biberlerimiz kesinlikle güneş görmeyecek, gölgede kuruyacak. Güneş gördüğü zaman beyazlar, yani istediğimiz kalite olmaz." Kurutma süresinin yaklaşık 1,5-2 ay olduğunu söyleyen Ule, tüm işlemlerin elle yapıldığını; toplama, ipe dizme, asma, indirme ve çuvallamaya kadar her aşamada dikkat gerektiğini ifade etti.

Depolamada rutubetin kesinlikle engellenmesi gerektiğini anlatan Ule, depolama alanlarında ısının kontrol edilmesi, camların kapalı tutulması ve doğal gaz veya soba ile sağlanan ortamın önemi üzerinde durdu. "Rutubet olmaması lazım; rutubeti hiç sevmeyen bir ürün. Yani adeta bebeğe bakar gibi bakıyoruz," dedi.

Ule, Karaağaç biberinin kullanım alanlarının yayıldığını, yalnızca ciğer veya köfteçilerde değil, birçok lokantada kuru fasulye ve nohut yanında da tercih edildiğini belirterek, "Bu kuru biber hayatımızın her yerinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. Kurutma işlemi tamamlandığında biberlerin sofralarda yerini alması bekleniyor.

EDİRNE’NİN TESCİLLİ KARAAĞAÇ ACI BİBERİNDE ZORLU KURUTMA MESAİSİ BAŞLADI