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Malatya'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak çimento fabrikası için ruhsat alındı

MTSO ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ortaklığındaki çimento fabrikası için 300 hektarlık alanın ruhsatı alındı, ÇED süreci ve istihdam planları başlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Malatya'da 1500 kişiye istihdam sağlayacak çimento fabrikası için ruhsat alındı

Proje ve ruhsat süreci:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çimento fabrikası projesinde önemli bir adım atıldı. Ham madde fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra fabrikanın klinker ihtiyacını karşılayacak 300 hektarlık alan için belirlenen bedel ödenerek ruhsat alındı. Projeyi yürüten şirket, MTSO ve Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan MESTONun eşit sermaye ortaklığında kurulan yapı üzerinden faaliyet gösterecek.

Yetkililer, ruhsatın alınmasının ardından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatıldığını ve bu sürecin ilerlemesine bağlı olarak kısa süre içinde alt ve üst yapı çalışmalarına geçileceğini belirtti. ÇED çalışmaları tamamlandıkça izin ve uygulama takvimi netleşecek.

yer seçimi ve hammadde temini:

Fabrikanın klinker ihtiyacını karşılayacak hammadde kaynağı için yapılan teknik çalışmalar sonucunda, Yazıhan ile Hekimhan ilçelerinin sınır bölgesindeki alan belirlenmiş ve bu alan için gerekli ödemeler yapılarak ruhsatlandırma sağlanmıştır. Proje kapsamındaki sahaların seçimi, ham madde erişilebilirliği ve lojistik avantajlar göz önünde bulundurularak planlandı.

Bu tercih, fabrikanın sürdürülebilir hammadde tedariki açısından kritik bir adım olarak nitelendiriliyor; aynı zamanda üretim maliyetlerinin ve taşımacılık yüklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak bir unsur olarak değerlendiriliyor.

istihdam ve ekonomik etkiler:

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu projenin şehrin yeniden inşa sürecinde ve ekonomide yaratacağı katma değere vurgu yaptı. Sadıkoğlu, "Malatya’mızın yeniden inşa sürecinde en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri çimento." sözleriyle yatırımın yerel üretim açısından önemine dikkat çekti. Tesis tamamlandığında yaklaşık 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Başkan Sadıkoğlu, yatırımın sadece üretim kapasitesi artırmakla kalmayıp bölge ekonomisinde hareketlilik yaratacağını, istihdamla birlikte tedarik zincirlerinde de canlanma sağlayacağını ifade etti. Ayrıca projenin dikkat çeken yönlerinden biri olarak, MTSO üyelerinin yatırıma ortak olabilmesine imkan sağlanacağını ve fabrikanın kurulmasının ardından üyeler için hisse satışlarının minimal bedellerle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sadıkoğlu konuşmasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Ere katkıları için teşekkür ederek, yatırımın şehir için hayırlı olmasını diledi. Projenin bir sonraki aşamaları; ÇED sürecinin tamamlanması, altyapı çalışmalarına başlanması ve yatırımcı/üye paylaşımlarının organize edilmesi olacak.

BAŞKAN SADIKOĞLU: &quot;ÇİMENTO FABRİKASI PROJEMİZİN İLK RUHSATINI ALDIK, ŞEHRİMİZE HAYIRLI...

BAŞKAN SADIKOĞLU: "ÇİMENTO FABRİKASI PROJEMİZİN İLK RUHSATINI ALDIK, ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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