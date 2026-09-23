Vanlı üreticilere 4 yılda 750 milyonluk tohum yatırımı

van'da tohum dağıtımıyla tarım güçlendiriliyor

Van Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Güçlü Tarım, Güçlü Van ve Bereketli Yarınlar İçin Üreten Van vizyon projeleri kapsamında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede başlatılan Van Hububat Ambarı Oluyor - 4 projesi, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

tohum dağıtım töreni:

Proje kapsamında düzenlenen tohum dağıtım töreni, belediyenin Makine İkmal Daire Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ozan Balcı, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Balcı, "Alın teriyle geçinen, memleketimizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çiftçilerimize destek olacak bu güzel faaliyette, tohum dağıtım töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; tohumun üretilmesinden buraya ulaştırılmasına kadar üreticilerinden şoförlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu tohumların çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

miktar, finansman ve verim beklentisi:

Balcı, son 4 yılda sağlanan tohum desteğinin 13 bin 957 ton olduğunu, dağıtılacak miktarın "yaklaşık 14 bin ton" olduğunu belirterek, "Bunu 15 bin tona tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Nakdi değeri hakkında da bilgi veren Balcı, "4 yıllık süreçte yaklaşık 750 milyon liralık tohum desteği sağlamış olacağız" dedi.

Finansman yapısına dair Vali Balcı'nın verdiği bilgiye göre, desteklerin yüzde 25'ini çiftçiler karşılıyor; geri kalan kısmı ise Valiliğin ve Tarım Bakanlığı kaynaklarıyla finanse ediliyor. Bu müdahalenin tarımsal çıktıda yüzde 30-40 oranında verim artışı beklenmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Yetkililer, projenin devamı ve dağıtılacak toplam tohum miktarının artırılmasıyla hem maliyetlerin düşürülmesi hem de bölgesel üretimin güçlendirilmesini hedefliyor.

Van’da çiftçilere 4 yılda 750 milyon liralık tohum desteği