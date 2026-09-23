İhracatta yeni hedef: 2029’a 450 milyar dolarlık büyüme planı

Yılmaz’ın açıklaması ve toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21’inci MÜSİAD EXPO ve 29’uncu IBF Uluslararası İş Forumu açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin dış ticat hedeflerini ve ekonominin dayanıklılığını değerlendirdi. Açılışa MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da katıldı.

Yılmaz, küresel jeopolitik gerilimler, artan korumacılık ve navlun maliyetlerindeki yükselişe rağmen Türkiye’nin üretim kapasitesi ve ihracat performansıyla pozitif ayrıştığını vurguladı ve "Orta Vadeli Program dönemi sonunda, şu anda 400 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatımızı 2029’da 450 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

ihracat hedefi ve uygulamaya yönelik adımlar

Hedefe ulaşmak için gümrük idareleri ve gümrük kapılarının yenilenmesi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve fiziki ile teknolojik altyapının geliştirilmesi planlanıyor. Yılmaz, serbest bölgelerin kapasite ve etkinliklerinin artırılacağını; yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi katkılarını güçlendirecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Yılmaz ayrıca dış ticarette rekabetçiliği artırma ve Türkiye’yi bölgesel merkez konumuna taşımaya yönelik politikaların OVP dönemi sonunda ihracatı 450 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçladığını belirtti.

finansman, destek paketleri ve üretime yönelim

Konuşmada ihracatçılara yeni destek paketlerinin müjdesi verildi. İmalat Sanayii Finansman Desteği kapsamında 250 milyar lira ilave kredi desteği sağlanacağı ve orta-yüksek ile yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik üç yıllık dönemde 750 milyar lira tutarında YTAK kredi imkânı sunulacağı açıklandı.

Yılmaz, ayrıca düşük faizli reeskont kredileri, ihracat sigortası imkânları ve yeni pazarlara giriş desteklerinin genişletileceğini; turizm, bilişim, taşımacılık, eğitim, sağlık, dizi/film, animasyon, fuarcılık, kültür endüstrileri ile yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik gibi döviz kazandırıcı hizmetlere öncelik verileceğini ifade etti.

büyüme verileri ve geçmişten bugüne ihracat performansı

Yılmaz, 2025 yılı sonu itibarıyla milli gelirin 1,6 trilyon doları geçtiğini, 2026 yılı ilk yarısında yıllıklandırılmış olarak 1,7 trilyon doları aştığını belirtti. 2002’de 239 milyar dolar olan milli gelirin 2025’te 1,6 trilyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Mal ve hizmet ihracatı tarafında da önemli artışlar paylaşıldı: 2002’de 36,1 milyar dolar olan ihracat 2025’te 273,2 milyar dolara; 2002’de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatı yaklaşık 9 kat artarak 125 milyar dolara ulaştı. Yılmaz, 2025 yılındaki toplam mal ve hizmet ihracatının 400 milyar dolara yaklaştığını ve 2026 Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 280 milyar doları aştığını söyledi.

ticari diplomasi ve lojistik altyapı vizyonu

Yılmaz, AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni serbest ticaret anlaşmalarına yönelik adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca Kalkınma Yolu, Orta Koridor, Zengezur Koridoru ve yeni demiryolu bağlantılarıyla doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde ticaret akımlarında Türkiye’nin ağırlığının artırılacağı ifade edildi.

"Hicaz güzergahına da yeni bir perspektifle bakıyoruz" diyen Yılmaz, liman, lojistik merkez, sanayi bölgesi ve demiryolu ağlarının entegrasyonuyla ülkenin güçlü bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini, yatırımcılara ise program döneminde öngörülebilir, şeffaf ve yatırımcı dostu bir iş ortamı sunulacağının mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ