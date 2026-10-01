Dolar 49,0282 +0,02%
Euro 55,1488 -0,71%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.632,72 +0,50%
EUR/USD 1,1228 -0,93%
Brent Petrol 101,01 +3,04%
--°

Edirne'de şoförlerin ilk müdahalesi epilepsi hastasına zaman kazandırdı

Edirne'de şehir içi otobüste epilepsi krizi geçiren yolcuya, şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan, aldıkları ilk yardım eğitimiyle hızlı müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de şoförlerin ilk müdahalesi epilepsi hastasına zaman kazandırdı

Edirne'de şehir içi ulaşımda hızlı müdahale:

Edirne'de bir şehir içi ulaşım aracında epilepsi hastası bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan, daha önce aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve bilinçli müdahalede bulundu.

olayın seyri:

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Şoförlerin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi ve rahatsızlanan yolcu, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ilk yardım eğitiminin önemi:

Yaşanan olay, toplu ulaşım araçlarında görev yapan personelin ilk yardım konusunda eğitimli olmasının önemini bir kez daha gösterdi. Kriz anında eğitimli personelin hızlı ve doğru adımlar atması, hasta güvenliği ve müdahale etkinliği açısından belirleyici oldu.

EDİRNE&#039;DE ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ARACINDA EPİLEPSİ HASTASI YOLCU RAHATSIZLANDI. ŞOFÖRLER ALDIKLARI İLK...

EDİRNE'DE ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ARACINDA EPİLEPSİ HASTASI YOLCU RAHATSIZLANDI. ŞOFÖRLER ALDIKLARI İLK YARDIM EĞİTİMİNİN DE KATKISIYLA HIZLI VE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE MÜDAHALEDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları...
images

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı
images

Bitlis'te tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası ekipler seferber oldu: ik...
images

Parkta geride kalan eşyalar şüphelilerin kaçışını ortaya çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Akşam mesaisinde İstanbul yollarında tıkanma

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı