Kuşadası'nda operasyonun detayları: 1 kilo 495 gram esrar ve silah bulundu

Kuşadası'nda narkotik operasyonu
Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Operasyon ve gözaltılar:
Emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonda H.K. ile B.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki isim de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen malzemeler:
Aramalarda 1 kilo 495 gram esrar, 6 adet kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet cep telefonu ile iklimlendirme sisteminde kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.
AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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