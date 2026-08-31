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efeler'de görev yapan hekim kürşad durğun hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de görev yapan Dr. Kürşad Durğun, kronik rahatsızlık nedeniyle evinde rahatsızlanıp Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen vefat etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Emre Koç

efeler'de görev yapan hekim kürşad durğun hayatını kaybetti

efeler sağlık camiasında hüzün

Aydın'ın Efeler ilçesinde görevli olan Dr. Kürşad Durğun yaşamını yitirdi. Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Durğun'un kronik rahatsızlıkları bulunduğu, evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

olayın seyri:

Evinde başlayan rahatsızlığın ardından hastaneye sevk edilen Dr. Durğun için Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm tıbbi müdahaleler yapıldı. Ancak doktor Durğun, burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani vefat haberi, ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları arasında derin üzüntüye yol açtı.

sağlık müdürlüğünden başsağlığı mesajı:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan kayıp için resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Kürşad Durğun'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Sağlık camiası, meslektaşlarının ani kaybı karşısında taziyelerini ve desteğini iletirken, Durğun'un çalışma hayatı ve hastalarına sunduğu hizmetler anılıyor.

DOKTOR DURĞUN’UN VEFATI SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

DOKTOR DURĞUN’UN VEFATI SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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