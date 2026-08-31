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Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez toplanıyor

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor; Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan bir araya geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:55

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez toplanıyor

Dışişleri bakanlarının buluşması:

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde kurulan yeni yapının ilk adımlarından biri olarak kayda geçti.

Komitenin kuruluşu ve kapsamı:

Anlaşma kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, taraflar arasında koordinasyonu artırmak ve ortak güvenlik mekanizmalarını işletmek amacıyla oluşturuldu. Kurumun ilk toplantısının bugün yapılması, üç ülke arasındaki işbirliğinin kurumlaşma sürecine girdiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin önemi:

Bakanların bir araya gelmesi, hem ikili hem üçlü düzeyde siyasi ve savunma alanındaki eşgüdümün güçlendirilmesine işaret ediyor. Toplantı, Mekke Anlaşması kapsamında belirlenen mekanizmaların uygulamaya geçirilmesi ve komitenin işleyişine ilişkin çerçeve üzerinde mutabakat sağlanmasına zemin hazırlayacak.

Resmî açıklamalarda yer alan bilgilere göre, görüşme Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin kuruluşunun ardından gerçekleştirilen ilk temas olarak kaydedildi ve tarafların ortak koordinasyon iradesini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN AL SUUD İLE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FAYSAL BİN FERHAN AL SUUD İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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