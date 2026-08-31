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Besni'de başıboş köpeklerden kaçarken düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Besni'nin Üçgöz Köyü'nde başıboş köpeklerin kovalaması sonucu kaçarken düşen 12 yaşındaki Hamza P., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Besni'de başıboş köpeklerden kaçarken düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü'nde bugün yaşanan olayda, başıboş köpeklerin kovalaması üzerine kaçan bir çocuk düştü ve yaralandı.

Olayda yaralanan çocuğun 12 yaşındaki Hamza P. olduğu, koşarken ayağının takılması sonucu yere sert biçimde düşerek yara aldığı bildirildi.

yaralının müdahalesi ve sevk:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçüğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için önce Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra durumunun değerlendirilmesi amacıyla hasta Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

gelişmeler ve soruşturma:

Olayla ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, başıboş hayvanların yol açtığı risklere dikkat çekerek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Hastanede yapılan tedavi ve çocuğun sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KÖPEKLERİN KOVALAMASI SONUCU KAÇTIĞI SIRADA DÜŞEREK YARALANAN ÇOCUK...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE KÖPEKLERİN KOVALAMASI SONUCU KAÇTIĞI SIRADA DÜŞEREK YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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