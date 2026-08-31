Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor

Tekirdağ soğanı: üç yıllık emekle gelen lezzet

Tekirdağ’ın coğrafi işaretli tarımsal ürünlerinden olan Tekirdağ soğanı, 2022 yılında menşe adı tesciliyle resmi olarak tanındı. Köseilyas Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde üretim bu anlayışla sürdürülüyor; üreticinin üç yıllık emeği sonunda sofra ile buluşuyor.

Üretim döngüsü ve ayırt edici özellikleri:

Ürünün en belirgin özelliği üretim şekli. Üreticiler, üç aşamalı bir döngüyle tohumdan sofralık soğana ulaşıyor: ilk yıl kara tohum elde ediliyor, ikinci yıl arpacık dönemi yaşanıyor, üçüncü yılda ise normal baş soğan elde ediliyor. Bu süreç, Tekirdağ soğanını hem dayanıklı hem de aromatik kılıyor. Kabuk rengi turuncu-bakır, et rengi pembe-açık mor, tadı ise hafif acı ve güçlü aromalı olarak tanımlanıyor.

Tekirdağ soğanı, kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi sayesinde depolama dayanımı yüksek bir ürün ortaya koyuyor; doğru koşullarda yaklaşık 8-9 aya kadar saklanabiliyor. Bu özellik, üretimi yaygınlaştıran ve taşımayı kolaylaştıran önemli bir avantaj sunuyor.

Alan, verim ve tescil sonrası gelişmeler:

2026 yılında Tekirdağ genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün beklentisine göre bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesi öngörülüyor. Dekar verimi, toprağın yapısı ve organik madde durumuna göre değişirken, ortalamalar 1.250 ile 2.500 kilogram arasında belirtiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasat döneminde sahada oluyor; hasat ve hasat sonrası süreçler uzman personelce takip ediliyor. Bu denetimler ürünün kalite standartlarına uygunluğunu ve coğrafi işaretin korunmasını hedefliyor.

Üreticinin bakışı ve kullanım alanları:

Üretici Sacit Vardas, Tekirdağ soğanının coğrafi işaret tesciliyle birlikte Türkiye genelinde marka olma yolunda ilerlediğini vurguluyor. Vardas, ürünün restoran, köfteci, börekçi ve yemekhaneler tarafından tercih edildiğini, Brix değeri ve aromasıyla öne çıktığını belirtiyor. Üretimin kendileri için aileden gelen bir miras olduğunu, dededen toruna geçen bir meslek olarak sürdürüldüğünü ifade ediyor.

Ayrıca Tekirdağ soğanı, yeşil soğan üretiminde anaç olarak tercih ediliyor. Bunun nedeni soğanın gözü sayısının fazla olması; normal soğan tek göze karşın Tekirdağ soğanından ekilenlerde en az 3-4 adet yeşil soğan alınabiliyor. Bu özellik, ürünün talep görmesini artırıyor.

Sevkiyat, modernizasyon ve ihracat hedefleri:

Ürün Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor; üreticiler ayrıca açık tarla yeşil soğan üreticilerine de anaç sağlıyor. Üreticiler makineleşmeye yatırım yaparak ekim ve paketleme süreçlerini modernize etmiş durumda. Örneğin paketleme hızı artırılarak bir kişinin günlük kapasitesi yükseltildi.

Hedef pazarlar arasında Yunanistan ve Bulgaristan da yer alıyor; üreticiler hem eğitim, hem tohum, hem de üretim desteği vererek işi genişletmeyi amaçlıyorlar. Tarım il müdürlüğü ve üreticilerin ortak çalışmasıyla ürünün kalite ve izlenebilirliği korunuyor.

Sonuç olarak, Tekirdağ soğanı coğrafi işaret sayesinde hem yerel hem ulusal düzeyde bilinirliğini artırıyor; üç yıllık üretim döngüsü, susuz tarım koşullarına uygunluğu ve yeşil soğan anaçlığına uygunluğu ürünü farklı kılıyor. Üretimin bu yılki verisi ve saha takibi, sofralara ve ihracat hedeflerine dönük umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

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