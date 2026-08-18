Efeler'de Türkan Saylan misafirhanesi kadınlara yüzde 50 avantaj sağlıyor

Türkan Saylan misafirhanesi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Türkan Saylan Misafirhanesi, kadınlar için güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama alternatifi sunuyor. Belediye’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda açılan tesis, farklı ihtiyaçlara yanıt veren oda seçenekleriyle hizmet veriyor.

Tesisin sunduğu olanaklar:

Misafirhane, tek, iki ve üç kişilik odalarla farklı yaşam düzenlerine uygun konaklama imkanı sağlıyor. Ortak kullanım alanlarında tam donanımlı mutfak bulunuyor; misafirler yemek hazırlayabiliyor. Çamaşır yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerinin gerçekleştirilebildiği alanlar ile sınırsız internet erişimi de tesisin sunduğu başlıca kolaylıklar arasında yer alıyor.

İndirim ve öncelikli gruplar:

Efeler Belediyesi, ekonomik yükü hafifletme hedefiyle misafirhanede yüzde 50 indirim uyguluyor. Bu indirimden 18-25 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ile gelir durumu yetersiz kadınlar yararlanabiliyor. Başvuru ve yerleşim süreçleri belediye tarafından yönlendiriliyor; öncelik form ve belge incelemelerine göre belirleniyor.

Tesisin Efeler şehir merkezindeki konumu ulaşım kolaylığı sağlarken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsüne yakınlığı genç kadınlar için ayrıca avantaj oluşturuyor. Belediye yetkilileri, misafirhanenin yerel düzeyde konaklama ihtiyacını karşılamaya yönelik kalıcı bir çözüm sunduğunu vurguluyor ve hizmetin erişilebilirliğini sürekli kılmayı hedeflediklerini belirtiyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HİZMETE AÇTIĞI TÜRKAN SAYLAN MİSAFİRHANESİ, KADINLARA GÜVENLİ, KONFORLU VE EKONOMİK KONAKLAMA İMKÂNI SUNUYOR. TEK, İKİ VE ÜÇ KİŞİLİK ODALARI İLE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYAN TESİSTE, 18-25 YAŞ ARASI KADINLAR, YÜZDE 50 İNDİRİM AVANTAJINDAN YARARLANIYOR.