OMÜ'de robotik cerrahiyle Karadeniz'e yüksek teknoloji sağlık hizmeti

OMÜ'de robotik cerrahi hizmete girdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) yeni robotik cerrahi sistemi kullanıma alındı. Üniversite yetkilileri, sistemin Karadeniz Bölgesi'nde ileri teknoloji cerrahi uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ve çevre illerden gelen hastaların büyükşehirlere gitme zorunluluğunu azaltacağını belirtiyor.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektörlük Senato Salonu'nda yaptığı değerlendirmede mevcut hastane altyapısına entegre edilen sistemle hizmetlerin sürdürülmesinin, yeni hastane projesiyle paralel ilerlediğini söyledi. Aydın, cihazın hem hasta bakımını hem de tıp eğitimi ve bilimsel üretimi destekleyeceğini vurguladı.

Hangi branşlarda kullanılacak:

OMÜ'de robotik cerrahinin planlandığı alanlar arasında üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi ile kulak burun boğaz yer alıyor. Uygulama örnekleri şu şekilde özetleniyor:

Ürolojide prostat, böbrek ve mesane kanserleri ile idrar yollarındaki bazı darlık ve hastalıkların; genel cerrahide kolon-rektum, mide, karaciğer, pankreas, safra yolları, obezite ve fıtık hastalıklarının uygun vakalarda robotik yöntemle tedavi edilmesi hedefleniyor. Göğüs cerrahisinde akciğer ve mediasten tümörleri, timus ve yemek borusu hastalıkları ile bazı plevra ve diyafram sorunları planlanan uygulamalar arasında bulunuyor.

Kadın hastalıkları ve doğum alanında rahim ve rahim ağzı kanserleri, seçilmiş yumurtalık tümörleri, miyom, endometriozis ve pelvik organ sarkmalarına yönelik cerrahiler; çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisinde doğumsal anomaliler, reflü, böbrek ve idrar yolu sorunları, bazı göğüs hastalıkları ve çocukluk çağı tümörleri uygun vakalarda robotik cerrahiyle ele alınması amaçlanıyor. KBB pratiğinde ise dil kökü, bademcik, orofarenks ve hipofarenks bölgesindeki seçilmiş tümörler ile bazı uyku apnesi vakalarında transoral robotik cerrahi öngörülüyor.

Sistem, eğitim ve hasta seçimi:

Rektör Aydın, sistemin hasta konsolu, cerrah konsolu ve işletim sistemi olmak üzere üç ana bölümden oluştuğunu ifade etti. Ameliyatların cerrah tarafından yürütüldüğünü, cerrahın konsolda oturarak cihazın sağladığı görüntü ve hareket avantajlarından yararlandığını belirtti. Aydın, robotik yaklaşımın en az organ ve doku hasarı ile cerrahi yapılmasına, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme ve doğal el titremelerinin filtrelenmesi ile daha hassas müdahalelere imkân sağladığını söyledi.

Üniversite, robotik cerrahiyi sağlık hizmetlerinin yanında tıp eğitimi ve bilimsel araştırma açısından da fırsat olarak görüyor. Tıp fakültesi öğrencileri, uzmanlık öğrencileri ve genç asistanlar için eğitim programları planlanırken, yapılacak çalışmaların ulusal ve uluslararası yayınlara katkı sunması hedefleniyor.

Yetkililer ayrıca robotik cerrahinin her hasta için uygun olmadığını vurguluyor; uygulama kararı hastanın klinik özellikleri, hastalığın türü ve evresi ile uluslararası tedavi kılavuzları doğrultusunda ilgili cerrahi ekip tarafından vaka bazında belirlenecek.

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNE KAZANDIRILAN DA ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMİ İLE KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İLERİ TEKNOLOJİ CERRAHİ HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR.