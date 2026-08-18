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Sakarya'da başarılı müdahale: Ali İhsan Yavuz ameliyat oldu

Ali İhsan Yavuz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bel fıtığı için endoskopik operasyon geçirdi; ameliyat başarılı, bir gün gözetimde kaldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sakarya'da başarılı müdahale: Ali İhsan Yavuz ameliyat oldu

AK Parti genel başkan yardımcısı ve seçim işleri başkanı ameliyat geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bel fıtığı şikayeti nedeniyle ameliyat oldu.

operasyon detayları:

Operasyon endoskopik yöntemle gerçekleştirildi. Ameliyatı Doç. Dr. Mustafa Kaya üstlendi; Beyin Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Tibet Kaçıra da operasyona katkı sağladı.

taburculuk ve izlem:

Hastane yetkilileri, müdahalenin başarıyla tamamlandığını ve Yavuz'un genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yavuz bir gün süreyle müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi ve istirahat sürecini evinde geçireceği bildirildi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI ALİ İHSAN YAVUZ, SAKARYA EĞİTİM VE...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI ALİ İHSAN YAVUZ, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BEL FITIĞI NEDENİYLE AMELİYAT EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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