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Efeler’de yeşil alanlar daha düzenli ve güvenli hale getiriliyor

Efeler Belediyesi ekipleri Pınardere, Cumhuriyet ve Girne mahallelerindeki parklarda temizlik, ot biçme ve ağaç budama yaparak yeşil alanları düzenliyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler’de yeşil alanlar daha düzenli ve güvenli hale getiriliyor

efeler’de parklarda kapsamlı bakım çalışmaları:

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçedeki belirlenen parklarda kapsamlı bakım programı uyguluyor; bu çalışmalar belediye yönetiminin daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda planlanıyor.

yapılan işler ve uygulamalar:

Ekipler, Pınardere, Cumhuriyet ve Girne mahallelerindeki parklarda temizlik çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Ortak kullanım alanları temizleniyor, uzayan otlar biçilerek yeşil alanlar daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor. Pınardere Mahallesi’nde ayrıca ağaç budama işlemleri yapılarak kontrolsüz uzayan dallar temizleniyor; bu sayede ağaçların sağlıklı gelişimine katkı sağlanıyor ve park alanları daha güvenli hale getiriliyor.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Belediye, Anıl Yetişkin liderliğinde kent sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği, nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Yapılan bakım çalışmaları düzenli aralıklarla devam edecek ve yeşil alanların korunup iyileştirilmesine öncelik verilecek; böylece halka açık parklar hem estetik hem de güvenlik açısından iyileştiriliyor.

EFELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE...

EFELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE BAKIMLI YEŞİL ALANLARDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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