Nazilli’de yeşil dokular sonbahara hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi sonbahar bakım programını başlattı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sonbahar öncesinde ilçe genelinde budama, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında ağaçlar mevsim şartlarına uygun şekilde budanıyor ve yeşil alanlarda genel temizlik gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin sahadaki uygulamaları:

İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı sahaya çıkan ekipler; kuruyan, kırılan ve tehlike oluşturabilecek dalları temizleyerek ağaçların daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlıyor. Budama sonrası ortaya çıkan dal ve bitki atıkları ekiplerce toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Hedef ve çalışma süresi:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ekiplerin hazırlanan program doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Çalışmaların Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Tetik, "Nazilli’mizin parklarını, sokaklarını ve yeşil alanlarını mevsim şartlarına hazırlıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız hem ağaçlarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek hem de vatandaşlarımızın kullandığı alanları daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmek" dedi.

Parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında yürütülen bu program, olası sonbahar olumsuzluklarına karşı önleyici tedbirleri içeriyor ve halkın güvenli, temiz bir çevrede vakit geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

NAZİLLİ’DE YEŞİL ALANLARDA SONBAHAR HAZIRLIĞI