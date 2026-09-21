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Yapay zekayla havadan izleme: kırsalda 17 kaçak trafo bulundu

Dicle Elektrik, Kızıltepe kırsalında yapay zeka ve dron kontrolleriyle 17 kaçak trafo tespit etti; 11'i kayıtsız, 6'sında kaçak kullanım belirlendi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yapay zekayla havadan izleme: kırsalda 17 kaçak trafo bulundu

Dicle Elektrik’in denetimi ve kullanılan teknoloji:

Dicle Elektrik, bölgede kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefi kapsamında tarımsal sulama yoğunluklu alanlarda yeni denetim yöntemleri uyguluyor. Şirket, yapay zeka destekli analizlerle belirlediği şüpheli tüketim noktalarını dronlarla havadan inceleyerek kaçak kullanım tespitini hızlandırıyor. Bu yöntem, sahadaki ekiplerin geniş tarım arazilerinde doğrudan keşif yapmadan önce hedeflenen noktalara odaklanmasını sağlıyor.

tespit edilen trafolar ve bulgular:

Kızıltepe ilçesine bağlı Tanrıverdi, Salkım mezrası, Alakuş ve Kırkkuyu kırsalında gerçekleştirilen iki günlük dron destekli kontrollerde toplam 17 trafo tespit edildi. Yapılan incelemede trafolardan 11'inin dağıtım sisteminde hiçbir kaydının bulunmadığı, diğer 6 trafonun ise kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik kullanımında olduğu belirlendi. Teknolojik takip sayesinde şüpheli noktalar havadan kayıt altına alınarak tespit süreci hızlandırıldı.

kaçak kullanım yöntemleri ve hukuki süreç:

Denetimler sırasında bazı trafoların denetim anında hızlıca bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarına yerleştirilerek mobil hale getirildiği, bazılarının ise saha ekiplerinin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla çevrelerinin duvarlarla kapatılarak gizlendiği tespit edildi. Trafoların toplam kapasitesinin, yaklaşık bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak, kayıtlı olup kaçak kullanımda bulunan 6 trafo hakkında mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Hiçbir kaydı olmayan 11 trafoya ise el konulabilmesi için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunuldu. Dicle Elektrik, teknolojik altyapı ile saha ekiplerinin koordinasyonunu sürdürerek sorumluluk bölgesinde kayıt dışı tüketimle mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğini açıkladı.

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNE BAĞLI TANRIVERDİ, SALKIM MEZRASI, ALAKUŞ VE KIRKKUYU...

DİCLE ELEKTRİK, MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNE BAĞLI TANRIVERDİ, SALKIM MEZRASI, ALAKUŞ VE KIRKKUYU KIRSALINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DRON DESTEKLİ KONTROLLERDE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDA KULLANILAN 17 TRAFO TESPİT ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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