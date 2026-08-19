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Eğitim öncesi yük hafifliyor: Kırıkkale'de bin aileye kırtasiye desteği

Kırıkkale Belediyesi, ihtiyaç sahibi bin aileye tek seferlik 2 bin lira kırtasiye desteği sağlayacak; başvurular 21 Ağustos'a kadar Sosyal Yardım Merkezi'ne yapılacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eğitim öncesi yük hafifliyor: Kırıkkale'de bin aileye kırtasiye desteği

Kırıkkale Belediyesi'nden kırtasiye desteği

Kırıkkale Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi bin aileye tek seferlik 2 bin lira kırtasiye desteği sağlayacak. Program, artan eğitim giderlerinin aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

başvuru ve değerlendirme:

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti için başvurularını 21 Ağustos tarihine kadar Sosyal Yardım Merkezi'ne yapabilecek. Yapılan başvurular değerlendirilecek ve uygun görülen ailelere destek ödemesi gerçekleştirilecek.

amaç ve yürütme:

Çalışma, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve özellikle kırtasiye harcamalarının aile bütçelerine etkisini azaltmaya odaklanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmaya yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, programın tek seferlik bir destek olduğunu ve başvuru süreçleri ile değerlendirme kriterleri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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