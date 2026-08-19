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Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

35 yıllık kamu çalışanı Mustafa Nezihi Kolukısa, emekliliğinde Sarız'da yüksek oleik aspir ekimini 100'den 260 dönüme çıkardı; hedef 500 dönüm.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:10

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşayan Mustafa Nezihi Kolukısa, 35 yıllık kamu görevinden emekli olduktan sonra tarım alanına yöneldi. Arkadaşlarının önerisiyle başladığı aspir üretimini kısa sürede büyüterek hem kendi üretimini artırmayı hem de ilçede tarımı canlandırmayı amaçlıyor.

işe başlama ve motivasyon:

Kolukısa, aspirle tanışmasının üniversiteden bir hocasının anlatımlarıyla olduğunu belirtti. Aspir yağının sağlık açısından destekleyici özellikleri ve Japonya'da yaygın kullanımının etkisini öğrendikten sonra bu bitkiyi denemeye karar verdiğini söyledi. Amacı, emeklilik dönemini üretime dönüştürmek ve bölgedeki gençlerin iş için göç etmesini azaltmak.

ekim alanını büyütme ve hedefler:

İlk olarak 100 dönüm ile başladığı aspir ekimini sonraki yıllarda önce 200 dönüm'e, bu yıl ise 260 dönüm'e çıkardığını aktaran Kolukısa, önümüzdeki yıl için hedefinin 500 dönüm olduğunu ifade etti. Ektiği aspirin yüksek oleik çeşidi olduğunu ve bu yağın zeytinyağı, avokado, fındık, badem ve cevize benzer faydalar sunduğunun söylendiğini vurguladı.

Kolukısa, Sarız'da bu üretimi yaygınlaştırma çabasının altını çizerek, Türkiye'de aspir üretiminde Kayseri'nin birinci olduğunu hatırlattı ve ilçesinin de bu alanda öne çıkmasını hedeflediğini belirtti.

KAYSERİ&#039;DE YAŞAYAN MUSTAFA NEZİHİ KOLUKISA, 35 YILLIK KAMU GÖREVİNDEN EMEKLİ OLUNCA ASPİR...

KAYSERİ'DE YAŞAYAN MUSTAFA NEZİHİ KOLUKISA, 35 YILLIK KAMU GÖREVİNDEN EMEKLİ OLUNCA ASPİR ÜRETİMİNE BAŞLADI. İLÇESİNDE TARIMI GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİ KAYDEDEN KOLUKISA, "BU İŞTE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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