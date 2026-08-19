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Nilüfer'de anı parkına yeni soluk: şehitler anıtı için protokol imzalandı

Nilüfer Belediyesi ile bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı, Esentepe'deki Şehitler Anı Parkı'na konacak anıt ve çevre düzenlemesi için protokol imzaladı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nilüfer'de anı parkına yeni soluk: şehitler anıtı için protokol imzalandı

Nilüfer'de şehitler anıtı için protokol töreni:

Nilüfer Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Şehitler Anı Parkı içinde yer alacak Şehitler Anıtının inşası ve çevre düzenlemesi için bir iş birliği protokolü imzaladı. Tören, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirildi.

imza töreninin ayrıntıları:

Protokol, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile bağışçı Mehmet Baştuğ Çakırcalı arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında anıtın yapımı ile parkın peyzaj ve mimari düzenlemeleri bağışçı tarafından üstlenilecek.

anıtın içeriği ve taşıyacağı anlam:

Protokolde yer alan düzenlemelere göre anıtın üzerinde şehitlerin künü bilgileri bulunacak. Park ve anıtın birlikte kurgulanması, mekanın ziyaretçi akışı ve çevresel bütünlüğü dikkate alınarak planlandı.

Şadi Özdemir, törende yaptığı açıklamada vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerin hatırasını Nilüfer'de yaşatacak olmaktan duydukları gururu dile getirdi. Belediye ile bağışçı arasındaki iş birliğinin, anıtın hem estetik hem de anısal değerini güçlendireceği belirtildi.

Esentepe Mahallesi'ne kazandırılacak bu düzenlemenin, kent belleğine katkı sağlayacağı ve bölge halkı için ortak bir anma mekanı oluşturacağı vurgulandı. Protokolün uygulama aşamasına ilişkin çalışmalar ilerleyen günlerde sürdürülecek.

NİLÜFER BELEDİYESİ, ESENTEPE MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜREN ŞEHİTLER ANI PARKI İÇİNDE YER ALACAK...

NİLÜFER BELEDİYESİ, ESENTEPE MAHALLESİ’NDE YAPIMI SÜREN ŞEHİTLER ANI PARKI İÇİNDE YER ALACAK ‘ŞEHİTLER ANITI’ İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI. PROTOKOL KAPSAMINDA, ANIT VE ÇEVRESİNİN DÜZENLEMESİ YAPILACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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