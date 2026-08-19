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Şahin göletiyle 305 hektar arazi basınçlı sulamayla buluştu

Esençay'da Şahin Göleti basınçlı sulama tesisinin tamamlanmasıyla 305 hektarlık tarım arazisi suya kavuştu, su tasarrufu ve üretim artışı hedefleniyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahin göletiyle 305 hektar arazi basınçlı sulamayla buluştu

Şahin Göleti projesi tamamlandı:

Esençay köyünde hayata geçirilen basınçlı sulama tesisi hizmete açıldı. Proje kapsamında Şahin Göleti kaynaklı suyun basınçlı sulama sistemi aracılığıyla tarım alanlarına ulaştırılması sağlandı ve bölge artık sulama suyuna kavuştu.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

2026 yılı yatırım programı kapsamında Amasya İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla 305 hektarlık tarım arazisi basınçlı sulama ile sulanabilir hale getirildi. Sistemle birlikte tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, su kaynaklarının daha etkin ve tasarruflu kullanılması ve bölge üreticilerinin sulama imkânlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Basınçlı sulama teknolojisi, suyun tarlalara kontrollü ve eşit dağıtılmasını sağlayarak hem ürün verimini hem de su kullanım etkinliğini yükseltmeyi hedefler. Bu sayede sulama periyotları düzenlenebilir ve su kayıpları azaltılabilir.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Taşova Kaymakamı Turan Bayram ile diğer yetkililer katıldı. Törende konuşan Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, projenin Esençay ve çevresi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte yerel üreticilerin sulama erişimi gelişecek ve bölge tarımında sürdürülebilirliği destekleyecek adımlar atılmış olacak. Tesisin izlenmesi ve bakımının sürdürülmesi, hedeflenen su tasarrufu ve verim artışının kalıcı olmasında belirleyici olacak.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ESENÇAY KÖYÜNDE ŞAHİN GÖLETİ BASINÇLI SULAMA TESİSİ TAMAMLANARAK...

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNE BAĞLI ESENÇAY KÖYÜNDE ŞAHİN GÖLETİ BASINÇLI SULAMA TESİSİ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI. PROJEYLE 305 HEKTARLIK TARIM ARAZİSİ SULAMAYA KAVUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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