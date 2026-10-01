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Eğitimde belediye desteği: Mersin kurs merkezlerinde 8 bin öğrenci ders başı yaptı

Mersin Büyükşehir'in 21 kurs merkezinde 11 ilçede yaklaşık 8 bin öğrenci, ücretsiz kaynak ve rehberlik desteğiyle 2026-2027 dönemine başladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitimde belediye desteği: Mersin kurs merkezlerinde 8 bin öğrenci ders başı yaptı

Mersin büyükşehir kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açıldı. 11 ilçedeki 21 merkezde yaklaşık 8 bin öğrenci alanında uzman eğitmenlerle yeni döneme başladı. Merkezlerde akademik desteğin yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimini destekleyecek faaliyetler de planlandı.

sunulan hizmetler:

Kurslar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Öğrencilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sağlanırken, kaynak kitap, yaprak test ve haftalık deneme sınavı gibi materyal ve değerlendirme desteği sunuluyor. Ayrıca rehberlik hizmetleri, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon etkinlikleriyle öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri hedefleniyor.

ebeveynlerin ve koordinatörün değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kurs Merkezleri Koordinatörü Duygu Çeviker, merkezlerde ücretsiz eğitim, kaynak desteği, düzenli deneme sınavları ve veli görüşmeleriyle ailelerin yanında olduklarını vurguladı. Çeviker, 21 kurs merkezinde yaklaşık 8 bin öğrenciyle yeni döneme başladıklarını ve 2019'dan bu yana yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim yolculuğuna eşlik ettiklerini belirtti.

Veliler de sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. 8. sınıf öğrencisi için kursu tercih eden Murat Adıyaman, ücretsiz ve kaliteli eğitim ile kaynak desteğinin yanı sıra yemek ikramının aileler açısından önemli olduğunu söyledi. Üç çocuğunun da belediyenin eğitim hizmetlerinden yararlandığını belirten Hülya Şeker ise öğretmenlerin öğrenci ve velilerle yakından ilgilenmesinin, deneme sınavlarının ardından yapılan değerlendirmelerin çocuklarının başarısına katkı sağladığını belirterek kursa tekrar kayıt yaptırdıklarını kaydetti.

Merkezler, hem akademik takviye hem de öğrencilerin kendilerini güvende ve değerli hissettiği bir ortam sunmayı amaçlıyor ve hizmetler dönem boyunca devam edecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS MERKEZLERİNDE 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAŞLADI. 11 İLÇEDEKİ 21 KURS MERKEZİNDE YAKLAŞIK 8 BİN ÖĞRENCİ, ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERLE YENİ DÖNEME BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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