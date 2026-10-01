Kafkas üniversitesi'nde HAP sınavı: ekipler 10 yaralının tedavi ve sevk sürecini hızlandırdı

Kafkas üniversitesi'nde HAP tatbikatı gerçeği aratmadı

Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatında, ekiplerin acil müdahale, triyaj, tedavi ve sevk süreçleri uygulamalı olarak sınandı. Tatbikat senaryosuna göre Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 10 yaralının hastaneye sevki yapıldı ve merkezde anında müdahaleler gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu ve bölgesel müdahale:

Olay ihbarı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından alındı; bölgeye AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye ambulanslarla getirilen yaralılar, Acil Servis'te hazırlanan triyaj alanlarına göre yönlendirildi. Hazırlıklar sırasında kırmızı ve sarı alanlarda hasta kabul ve ön değerlendirme işlemleri eşzamanlı yürütüldü.

Triyaj, tedavi ve cerrahi müdahaleler:

Kırmızı kategoride değerlendirilen bir hastada kaburga kırığına bağlı hemotoraks saptandı; hastaya göğüs tüpü takıldı ve Göğüs Cerrahisi Servisi'ne yatışı sağlandı. Bir diğer ağır travmalı hasta subaraknoid kanama (SAK) tanısıyla kırmızı alana alındı; hasta entübe edildi ve Beyin Cerrahisi tarafından değerlendirilerek yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Akut batın tablosu olan bir yaralı sarı alana alınarak tetkik ve görüntülemeye gönderildi; yapılan değerlendirme sonucunda dalak laserasyonu tespit edildi ve Genel Cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. Femur kırığı bulunan bir hasta ise radyolojik incelemelerin ardından Ortopedi ekipleri tarafından ameliyat edildi.

Tatbikat kapsamında yer alan diğer 6 yaralıya da durumlarına göre gerekli müdahaleler uygulandı: saçlı derideki kesiye stapler dikiş, ayak bileği kırığına kısa bacak ateli, kollarındaki kesilere pansuman ve dikiş işlemleri, clavicula kırığına omuz-kol askısı uygulaması gerçekleştirildi. Gözüne cam parçası kaçan yaralıya ise göz lavajı yapıldı ve gerekli pansuman sonrası Göz Servisi'ne yatırıldı.

Takip, servis yatışları ve taburculuk süreçleri:

Müdahalelerin tamamlanmasının ardından hastalar servis yatışlarına yönlendirildi; gözlem ve takip amaçlı müşahede alanları kullanıldı. Takip süreçlerinin tamamlanmasının ardından tatbikat kapsamında taburculuk uygulamaları da test edildi. Bu aşamada iletişim, hasta kayıt ve sevk mekanizmalarının işleyişi değerlendirildi.

Tatbikat, hastanenin olası afet ve toplu yaralanma durumlarına müdahale kapasitesini, sağlık personelinin koordinasyonunu ve acil servis işleyişini ölçmeyi hedefledi. Uygulamada görev alan kurumlar arasında AFAD, UMKE, polis ve 112 acil sağlık ekipleri yer aldı.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Şahin tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta senaryolaştırılan otobüs kazasında hastaneye sevk edilen yaralılara anında müdahale yapıldığını ve hastane personelinin bu tür durumlara hazır olduğunu belirtti.

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ'NDE HASTANE AFET PLANI TATBİKATI YAPILDI