Ekiplerin yoğun çalışmasıyla nallıhan'da orman yangını kontrol altına alındı

yangına müdahale

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çalıcaalan bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve alevlere hızlı bir müdahale başlatıldı.

Müdahalede kullanılan araç ve ekip sayıları şöyle: 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 greyder ve 4 ilk müdahale aracı. Ekiplerin havadan ve karadan koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları ve soruşturma

Yangının yeniden alevlenmesini önlemek için bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yangının tamamen sönmesini sağlamak için nöbet ve kontrol noktaları oluşturdu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili araştırma sürerken, bölgedeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

ANKARA’NIN NALLIHAN İLÇESİNE BAĞLI ÇALICAALAN BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.