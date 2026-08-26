Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Çevre Yolu ile Cumhuriyet Mahallesi kavşağında bir minibüs ile bir pikabın çarpışması sonucu araçlar kontrolünü kaybederek savruldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanşlarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından bölgedeki incelemeler başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE TİCARİ MİNİBÜS İLE PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.