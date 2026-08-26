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Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

Yüksekova'da kavşakta minibüs ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Çevre Yolu ile Cumhuriyet Mahallesi kavşağında bir minibüs ile bir pikabın çarpışması sonucu araçlar kontrolünü kaybederek savruldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanşlarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından bölgedeki incelemeler başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE TİCARİ MİNİBÜS İLE PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE TİCARİ MİNİBÜS İLE PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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