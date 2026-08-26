Kurtulmuş: İsrail sadece Türkiye'den çekiniyor, bölgede barış vurgusu

TBMM başkanının Afyonkarahisar konuşması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşları temsilcilerine hitap etti. Konuşmasında bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, İsrail’in son dönemdeki tutumunu ele alarak, bu ülkenin sadece Türkiye’den çekindiğini ve Türkiye’nin bölgede tesis edeceği barış ve kardeşlik ikliminden rahatsız olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İsrail’in bölgeye yönelik hareket tarzını özetleyerek, "İsrail bölgenin sadece teorik bir tehdidi olmaktan çok öteye geçmiştir" ifadesini kullandı. Konuşmasında İran, Lübnan, Suriye, Katar, Yemen ve Irak gibi ülkelere yönelik saldırılardan, suikast girişimlerinden ve Katar’daki müzakere heyetine yapılan saldırıdan örnek verdi. Bu eylemlerin yalnızca muhatap ülkelere yönelik olmadığını, aynı zamanda uluslararası aktörlere de bir mesaj içerdiğini belirtti.

İsrail'in mesajı ve bölgesel dengeler:

Kurtulmuş, Katar’daki suikast üzerinden yürüttüğü değerlendirmede, İsrail’in yaptığı hamlelerle ABD’ye de 'bölgedeki güvenliği istediğim gibi sağlamam' mesajı verdiğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye’nin barışçıl ve bölgeyle ilişki tesisine dayalı yaklaşımının yayılmasının İsrail açısından rahatsız edici olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, Suriye'de gerçek bir barışın sağlanmasının ve Irak ile ilişkilerin güçlendirilmesinin, bölge halklarının bir araya gelmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin işleyişi:

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşmasında Kurtulmuş, bu alanda önemli mesafeler alındığını ve sürecin bir başarı olduğunu vurguladı. Devlet aklı ile millet vicdanının buluştuğu bir döneme işaret eden Kurtulmuş, "devlet aklı ile milletin vicdanı, milletin irfanı buluşmuştur" diyerek sürecin niteliğini özetledi. Ülkelerin benzer müzakere süreçlerinde yıllar alan adımların Türkiye'de çok daha kısa sürede alındığını belirterek, "Dünyadaki vakalarda 8-10 yılda gelinen noktaya Türkiye 2 yılda, hatta 1 yılda gelmiştir" değerlendirmesini paylaştı.

Kurtulmuş, bu ilerlemenin devam etmesi temennisinde bulunarak, sürecin sürmesi için hem devletin hem de toplumun çabasının gerektiğini söyledi.

Yasa ve güvence maddeleri:

Gündeme gelen yasal düzenlemelerle ilgili sorulara da yanıt veren Kurtulmuş, yasada üç ayrı güvence (sigorta) bulunduğunu belirtti. "Bırakmazsa kendileri bilir" ifadesiyle, terör örgütünün silah bırakmaması durumunda Türkiye'nin terörle mücadelede daha önce olduğu gibi kararlı olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, yasanın hazırlanması sürecinde büyük bir özen gösterildiğini; hiçbir şehit ailesinin ve gazinin hakkını, devletin varlığını, birliğini ve üniter yapısını zedeleyecek bir kelime dahi bulunmadığını söyledi.

Ayrıca üst düzey örgüt yöneticileri ve ağır suçlara karışmış olanların yasanın kapsamı dışında bırakıldığını belirten Kurtulmuş, bu hassasiyetin sürecin her aşamasında gözetildiğini ifade etti. Yasanın metnindeki düzenlemelerin, uygulamaya geçirilmesiyle bu sürecin nasıl işleyeceğinin netleşeceğini söyledi ve bundan sonra uygulama safhasına geçileceğini aktardı.

Kurtulmuş konuşmasını, bölgesel barışın tesisine yönelik kararlılığı ve Terörsüz Türkiye çabalarının sürdürülmesi temennisiyle tamamladı; sürecin başarıyla devam etmesi için hem devlet kurumlarının hem de sivil toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ