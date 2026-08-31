Elazığ ticaret borsasında üretim ve yatırım odaklı yol haritası: Şenol Arslan'ın projeleri

Projeler ve yönetim anlayışı:

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, yeni dönemde üretim ve yatırım eksenli bir vizyonla adaylığını öne çıkardı. Arslan, tarım, hayvancılık, gıda üretimi, depolama ve ticari altyapıya odaklanan projelerin, Elazığ'ın ekonomik potansiyelini artıracağı ve borsa üyelerine somut imkanlar sağlayacağı görüşünde.

Projelerin hazırlanmasında önceliğin üyelerin sahadaki ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Arslan, çalışmaların yalnızca masa başında değil, üreticiler ve tüccarlarla doğrudan görüşülerek şekillendirildiğini vurguladı. Finansman açısından ise Borsa bütçesinin ötesinde bakanlıklar, kalkınma ajansları ve hibe-teşvik mekanizmaları ile kamu-özel sektör iş birliklerinin değerlendirileceği belirtildi.

Gıda üretim ve analiz laboratuvarı merkezi:

Projelerin en kapsamlı başlıklarından biri Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi olarak tanımlandı. Merkezde Analiz Laboratuvarı ile kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri ve bitkisel ürünler için birbirini tamamlayan üretim ve analiz birimleri kurulması planlanıyor. Amaç; yalnızca üretim sahaları oluşturmaktan öte, ürünlerin kalite, analiz ve güvenilirlik süreçlerini bütünleşik şekilde desteklemek.

Ticaret borsalarının mevzuat gereği laboratuvar ve teknik bürolar kurabilmesi veya kurulmuş yapılara iştirak edebilmesi de göz önünde bulundurularak, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin modern koşullarda üretim yapabilmesi ve ürünlerini katma değerli hâle getirebilmesi hedefleniyor.

Modern silo ve lisanslı depo tesisi:

Arslan'ın vizyonunda bir diğer öncelik Modern Silo ve Lisanslı Depo Tesisi. Hububat ve uygun tarımsal ürünlerin daha sağlıklı koşullarda muhafazası, üreticinin depolama imkanlarının geliştirilmesi ve ürünün piyasa şartlarına göre planlı değerlendirilmesine katkı sunacak altyapı öngörülüyor. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, projede kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Tarihi Buğday Meydanı restorasyonu:

Arslan, şehir hafızasına yönelik bir çalışma olarak Tarihi Buğday Meydanı Restorasyonu projesini de sundu. Projenin hedefi, geçmişte kentin ticaret hayatında önemli bir yere sahip olan alanın tarihî kimliğini koruyarak yeniden canlandırmak ve geleneksel ticaret kültürünü modern ihtiyaçlarla buluşturan bir merkez oluşturmak.

Üyeler için pratik çözümler ve sektörel alanlar:

Günlük ticari akışı kolaylaştırmaya yönelik uygulamalardan biri ortak ATM noktası projesi. Arslan, farklı bankacılık işlemlerine erişimin kolaylaşmasıyla esnaf ve borsa üyelerinin zaman kaybının azalacağını belirtti. Ayrıca hayvancılık sektörünün tamamlayıcı unsurlarına yönelik Dericiler ve Sakatatçılar Sitesi ile bu alanlarda faaliyet gösterenlerin düzenli, modern ve sektörel ihtiyaçlara uygun müstakil iş yerlerinde çalışması hedefleniyor.

Bu projeler kapsamında çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörlerin daha düzenli bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. Elazığ Ticaret Borsası'nın mevcut faaliyetleriyle uyumlu olarak, hayvansal üretim zincirini geliştirecek yatırımlar ve üyelerin katma değerli üretim yapabileceği altyapılar ön planda tutulacak.

Uygulanabilirlik ve finansman yaklaşımı:

Şenol Arslan, projelerin fizibilite, finansman ve uygulanabilirliğinin ilgili uzmanlarla birlikte değerlendirileceğini belirtti. Uygun görülen projelerde bakanlıklar, kalkınma ajansları ve diğer kurumların hibe ve teşviklerinden faydalanılmasının yanı sıra kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi planlanıyor. Arslan, "Güçlü Borsa, Güçlü Ticaret, Güçlü Elazığ" anlayışıyla hareket edeceklerini ve Elazığ'a kaynak kazandırmak için ilgili kurumlarla görüşeceklerini söyledi.

Sonuç olarak Arslan'ın sunduğu proje paketi, üretim kapasitesini artırmaya, üreticinin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve borsa üyelerine doğrudan ekonomik fayda sağlamaya odaklanıyor. Planlanan tesisler ve altyapı yatırımları, Elazığ ekonomisine kalıcı katkı sağlama hedefiyle tasarlandı.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, YENİ DÖNEME İLİŞKİN PROJE VİZYONUNU KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. TARIM, HAYVANCILIK, GIDA ÜRETİMİ, DEPOLAMA VE TİCARİ ALTYAPIYA ODAKLANAN PROJELERLE ELAZIĞ’IN ÜRETİM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE BORSA ÜYELERİNE YENİ İMKANLAR OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR