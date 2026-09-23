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Elazığ’da ağustos verileri: 377 kaza, 298 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Elazığ’da ağustosta 377 trafik kazası meydana geldi; kazalarda toplam 298 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ’da ağustos verileri: 377 kaza, 298 yaralı

Elazığ’da ağustos kaza raporu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Elazığ’da ağustos ayında toplam 377 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 298 kişi yaralandı.

Kazaların türlerine bakıldığında, 172’sinin yaralanmalı, 205’inin ise maddi hasarlı olduğu bildirildi. Sayılar, kent içi trafik akışı ve sürücü davranışlarının kazaların temel belirleyicileri olduğunu gösteriyor.

istatistiklerin dağılımı

Veriler aynı zamanda yaralanmalı kazaların toplam kaza içindeki payına dikkat çekiyor. Yaralanmalı 172 kazada çok sayıda kişinin bir arada yaralanabileceği, dolayısıyla kaza başına düşen yaralı sayısının 298 ile örtüştüğü görüldü.

sürücü hataları ve nedenleri

Emniyet biriminin listesindeki başlıca sürücü hataları şunlar olarak sıralandı: araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak; kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak; şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak; arkadan çarpma; dönüş kurallarına uymamak; kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak; taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek; yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak; yayalara geçiş hakkı vermemek; alkollü olarak araç kullanmak; aşırı hızla araç kullanmak; geçme yasağı olan yerlerden geçmek; hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Bu sıralama, kazaların çok boyutlu olduğunu ve hem hız hem dikkat hem de trafik kurallarına uyum eksikliğinin kazalara yol açtığını ortaya koyuyor. Yetkililer istatistikleri paylaşarak sürücülerin kurallara uyma ve dikkat düzeyini artırmalarının önemine vurgu yaptı.

ELAZIĞ’DA AĞUSTOS AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 377 KAZADA...

ELAZIĞ’DA AĞUSTOS AYININ TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI. BU SÜRE İÇİNDE MEYDANA GELEN 377 KAZADA 298 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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