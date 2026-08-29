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Rüzgarın yön değiştirdiği yangında 9. saatte alevlerin enerjisi düşürüldü

Muğla Seydikemer'de başlayıp Antalya Kaş'a ulaşan orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 9. saatte alevlerin enerjisi düşürüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rüzgarın yön değiştirdiği yangında 9. saatte alevlerin enerjisi düşürüldü

söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan alevler, etkili rüzgâr nedeniyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerledi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ederek gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

yangının seyri ve müdahale:

Etkili rüzgârın sık sık yön değiştirmesi, alevlerin ilerleyişini düzensiz hale getirdi. Müdahale ekipleri, arazi koşullarına göre koordineli çalışarak söndürme ve kontrol altına alma çabalarını yoğunlaştırdı; bu kapsamda yapılan operasyonlarla 9. saate gelindiğinde alevlerin enerjisi düşürüldü.

orman genel müdürlüğü'nün açıklaması:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla Seydikemer’de orman dışı alanda başlayıp Antalya Kaş’a sıçrayan yangının enerjisinin düşürüldüğü, yangını tamamen kontrol altına almak için ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

MUĞLA&#039;NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA&#039;NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGININDA...

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGININDA EKİPLERİN ALEVLERE MÜDAHALESİ SÜRERKEN, ÇALIŞMALARIN 9. SAATİNDE DA ALEVLERİN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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