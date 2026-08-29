Malatya Caddesi'nde yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yaya ağır yaralandı

Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayda çarpan aracın sürücüsü M.D. olarak kaydedildi, araç plakası ise 23 AAS 914 olarak bildirildi.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, yaya M.T. cadde üzerinden karşı şeride geçmeye çalışırken önüne çıkan otomobilin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili delillerin toplanması ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından kazanın oluş nedeninin netleştirileceğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ADAM, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI