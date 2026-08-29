Ahlat'ta örtü yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olayın kısa özeti:

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Çarho mevkii sınırları içinde bulunan otluk alanda çıkan örtü yangını, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yakınında başladı; bölgedeki kuru otların tutuşmasıyla alevler yükseldi.

müdahale ve olay yeri güvenliği:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki alanlara ve Millet Bahçesi’ne sıçramadan kontrol altına alındı. Olay sırasında jandarma ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak müdahaleye destek verdi.

soğutma çalışmaları ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin söndürme işleminin ardından bölgedeki sıcak noktalar için soğutma çalışması yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin ek bir bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için özellikle kurak ve rüzgârlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE ÇARHO MEVKİİNDE KURUMUŞ OTLARIN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.