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Elazığ'ın enerji altyapısı güçleniyor: Fırat EDAŞ toplam 6,6 milyar TL yatırım yaptı

Fırat EDAŞ, 2022-2026'da Elazığ dağıtım şebekesine 6,1 milyar TL, bakım ve onarıma toplam 6,6 milyar TL ayırdı; 448 bin abonenin enerji güvenliğini artırdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ'ın enerji altyapısı güçleniyor: Fırat EDAŞ toplam 6,6 milyar TL yatırım yaptı

Fırat EDAŞ yatırımlarla Elazığ'ın enerji arzını güçlendiriyor

Aksa Elektrik bünyesindeki Fırat EDAŞ, Elazığ merkezli elektrik dağıtım faaliyetlerinde son beş yıllık dönemde altyapı, bakım ve onarım çalışmalarına 2026 fiyatlarıyla toplam 6,6 milyar TL kaynak ayırdı. Şirketin hedefi, daha güvenli ve kesintisiz bir enerji arzı sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek olarak açıklandı.

şebeke yatırımlarının kapsamı:

2022-2026 dönemine ilişkin yapılan planlamada şebeke yatırımları için 6,1 milyar TL ayrıldı. Elazığ genelinde işletilen dağıtım ağı, 16 bin 503 kilometre enerji hattı ve 4 bin 859 trafodan oluşuyor; yürütülen yatırımlar bu yapıyı güçlendirerek arz sürekliliğini artırmayı amaçlıyor.

Şebeke güçlendirme çalışmaları, hat yenilemeleri, trafo kapasite artışları ve bölgesel yatırımları kapsıyor. Bu adımların, özellikle yoğun tüketim dönemlerinde oluşabilecek gerilim dalgalanmalarını ve arızaları azaltması hedefleniyor.

bakım, onarım ve yerel katkılar:

Şirketin bakım ve onarım bütçesinde de önemli bir artış gözlemlendi; 2021'de 110,9 milyon TL olan harcama, 2026'da 427 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık dört katına ulaştı. Artan bakım harcamaları, şebekenin güvenli ve verimli işletilmesi için düzenli müdahaleler yapılmasına imkân veriyor.

Fırat EDAŞ, Elazığ'da yaklaşık 448 bin aboneye hizmet veriyor ve dağıtım ile perakende satış operasyonlarında kentte bin 23 kişiye istihdam sağlıyor. Saha ekiplerinden müşteri hizmetlerine kadar uzanan istihdam yapısı, yerel ekonomiye doğrudan katkı sunuyor.

Şirketin sosyal sorumluluk çalışmaları arasında eğitim destekleri de bulunuyor. Fırat EDAŞ tarafından inşa edilip Millî Eğitim Bakanlığı'na devredilen Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak gençlerin mesleki eğitim almasını destekliyor.

Fırat EDAŞ yetkilileri, enerji altyapısına yapılan yatırımlar ile artan bakım programlarının birlikte kentteki enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini uzun vadede artıracağını belirtti.

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’DA ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE BAKIM...

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’DA ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE BAKIM, ONARIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINA 2026 FİYATLARIYLA TOPLAM 6,6 MİLYAR TL KAYNAK AYIRDI. ELAZIĞ’DA YAKLAŞIK 448 BİN ABONEYE HİZMET VEREN ŞİRKET, ŞEBEKE YATIRIMLARI VE ARTAN BAKIM BÜTÇESİYLE KENTİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ DESTEKLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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