Elazığ’ın minik raketleri ulusal kürsüde yer aldı

Elazığlı minik raketlerden iki önemli derece

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Artvin ve Antalya'da düzenlenen ulusal tenis turnuvalarında kent için kayda değer sonuçlar aldı. 8-9-10 yaş kategorisinde mücadele eden sporculardan Fatma İpek Kavut Artvin'de şampiyonluğa ulaşırken, Derin Arslan Antalya'da ikincilik elde etti.

turnuva sonuçları:

Artvin'de düzenlenen turnuvada korta çıkan Fatma İpek Kavut, kategorisinde birinci olarak Elazığ'a şampiyonluk getirdi. Antalya'daki organizasyonda ise Derin Arslan finale kadar yükselerek ikincilik kürsüsünde yer aldı. Her iki sporcu da 8-9-10 yaş grubunda yarıştı.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen dereceleri geleceğin sporcuları için önemli bir kazanım olarak nitelendirdi ve başarı gösteren sporcuları tebrik etti. Kurum açıklamasında, antrenör Ramazan Eser başta olmak üzere emeği geçenlerin de takdir edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca genç sporcuların müsabaka deneyimlerini artırarak daha büyük organizasyonlarda Elazığ'ı temsil etmelerinin beklendiği ve kendilerine başarılı bir spor hayatı dilendiği vurgulandı.

ELAZIĞ’IN MİNİK RAKETLERİNDEN ÇİFTE BAŞARI