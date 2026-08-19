Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Elazığ’ın minik raketleri ulusal kürsüde yer aldı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün 8-9-10 yaş raketleri Artvin ve Antalya'daki ulusal turnuvalarda Fatma İpek Kavut şampiyon, Derin Arslan ikinci oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığ’ın minik raketleri ulusal kürsüde yer aldı

Elazığlı minik raketlerden iki önemli derece

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Artvin ve Antalya'da düzenlenen ulusal tenis turnuvalarında kent için kayda değer sonuçlar aldı. 8-9-10 yaş kategorisinde mücadele eden sporculardan Fatma İpek Kavut Artvin'de şampiyonluğa ulaşırken, Derin Arslan Antalya'da ikincilik elde etti.

turnuva sonuçları:

Artvin'de düzenlenen turnuvada korta çıkan Fatma İpek Kavut, kategorisinde birinci olarak Elazığ'a şampiyonluk getirdi. Antalya'daki organizasyonda ise Derin Arslan finale kadar yükselerek ikincilik kürsüsünde yer aldı. Her iki sporcu da 8-9-10 yaş grubunda yarıştı.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen dereceleri geleceğin sporcuları için önemli bir kazanım olarak nitelendirdi ve başarı gösteren sporcuları tebrik etti. Kurum açıklamasında, antrenör Ramazan Eser başta olmak üzere emeği geçenlerin de takdir edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca genç sporcuların müsabaka deneyimlerini artırarak daha büyük organizasyonlarda Elazığ'ı temsil etmelerinin beklendiği ve kendilerine başarılı bir spor hayatı dilendiği vurgulandı.

ELAZIĞ’IN MİNİK RAKETLERİNDEN ÇİFTE BAŞARI

ELAZIĞ’IN MİNİK RAKETLERİNDEN ÇİFTE BAŞARI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıları kenti duyurdu: Erzincanlı sporculara ödül
images

Tarkan Serbest Kütahyaspor'da yeni hedef: üçüncü şampiyonluk
images

Çorum FK taktiklere ağırlık verdi, Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
images

Minik taraftarın Salah ile Trabzon’da duygusal kavuşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi