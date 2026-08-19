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Gümbet’te deniz dibinde 310 kilogram atıkla temizlik ve farkındalık çalışması

Bodrum Belediyesi'nin Green Rangers ekibi Gümbet sahilinde deniz dibi temizliği yaptı; 310 kilogram cam, plastik ve metal atık çıkarıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:37

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Gümbet’te deniz dibinde 310 kilogram atıkla temizlik ve farkındalık çalışması

Gümbet’te deniz dibi temizliği:

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliğinin 12. etabı Gümbet sahilinde gerçekleştirildi. Etkinlik, belediyenin gönüllü dalış takımı Green Rangers tarafından organize edildi ve çalışmaları Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de yerinde takip etti.

Organizasyon, hem kıyı turizmi açısından görselliği korumayı hem de deniz canlılarının yaşam alanlarını temiz tutmayı hedefliyor. Bölgedeki dalış ekipleri, sahil ve kıyıya yakın alanların detaylı taramasını yaparak deniz tabanından çıkan atıkları kayda aldı.

Çıkarılan atıklar ve geri dönüşüm süreci:

Çalışmalarda deniz dibinden toplamda 310 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan malzemeler arasında cam, plastik ve metal atıklar öne çıktı. Elde edilen atıklar ilk olarak Gümbet sahilinde sergilendi, ardından geri dönüşüme kazandırılmak üzere Konacık Mahallesindeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Yetkililer, düzenli temizliğin kirliliği azaltmanın yanı sıra halkı bilinçlendirme açısından da önemli olduğunu belirtiyor. Belediye, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir çevre bilincinin yerleşmesine katkı sağladığını vurguluyor.

Deniz dibi temizliği programı kapsamında bir sonraki etkinlik 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Torba sahilinde yapılacak; ekipler ve gönüllüler çalışmalarına devam edecek.

GÜMBET’TE DENİZ DİBİNDEN 310 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

GÜMBET’TE DENİZ DİBİNDEN 310 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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